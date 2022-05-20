疫情下的浪漫 520結婚日 新人只盼可以順利出國度蜜月
520我愛你是個浪漫的日子，許多人選擇今天成為彼此的另一半，彰化縣今天共有319對新人登記結婚，比平常多了十倍，而許多新人都受疫情影響，決定婚宴延後辦，甚至祈禱一年內疫情緩和，讓他們可以順利出國度蜜月。
今天是5月20日，也是個黃道吉日，所以一大早各個戶政事務所就湧進新人登記結婚，彰化縣府民政處長賴致富說，今天彰化縣共有319對新人登記結婚，比平常平均一般日多了約十倍，而通常黃道吉日最多一天約有50、60對結婚，今天也高出5、6倍。
「沒有早，沒有晚，一切的發生，都是剛剛好」彰化縣杜小姐今天與丈夫巫先生登記結婚，擔任教職、個性灑脫的她說，會選 520結婚，單純是因為學校為了布置國中會考而停課，她不用請假調課，就選這天登記成為「巫夫人」了。
杜老師笑說，不過才剛完成結婚登記，就被手機線上上課相關資訊淹沒，滿腦子想的都是師生的應變措施，一下子就忘了老公的存在，把老公晾在一邊了。
「疫情時代就是這樣吧！」杜老師在臉書上公布喜訊時說，希望大家都能在變動的時代中，穩步前進，開創自己的幸福，而她現在只希望疫情緩和，1年內的延長婚假中能有機會出國度蜜月。
員林戶政事務所主任郭蘭春說，今天中午前就湧進十幾對新人登記結婚，熱鬧滾滾，他們也送上縣府準備的新人小禮物小金鏟禮盒，希望新人早生貴子，增產報國。
到員林戶政事務所登記結婚的劉小姐和游先生說，今天是黃道吉日又是520所以早早就看好日子登記結婚，但受疫情影響，婚宴將延後一年辦，能夠幸福當家人最重要，婚宴延後沒關係。
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