嚴防疫情洪峰 立委莊競程購58部噴霧機助台中區里清消防疫

立委莊競程因聽聞台中市北區、北屯區里長反映急需加強社區清消，購買58部「背負式電動噴霧機」，提供次氯酸水，很多里長都帶頭幫忙社區清消，今天包括莊競程、市議員曾朝榮，以及大坑里長曾朝瑝等30多人在北屯路服務處誓師，齊心協力落實防疫，里長反映，此時提供清消裝備，真的是及時雨。

莊競程說，依據衛福部評估，國內疫情預估高峰會落於5月下旬。除個人持續落實戴口罩、勤洗手、噴酒精等防疫措施外，居家環境衛生清潔更顯重要。因多名北區、北屯 里長反映，不少確診個案為家庭群聚，希望協助加強社區清消，因此購買58部加壓型20公升背負式環境清消電動噴霧機，並無限提供次氯酸水，協助各里長做好社區居家環境清消。

曾朝榮指出，他去年結合莊競程與台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會理事長張達錩、台中市保全商業同業公會理事長毛約翰等人響應轉贈次氯酸水，協助家戶與社區大樓加強消毒，獲好評，許多里長都帶頭幫忙清消作業，莊競程今年再提供背負式環境清消電動噴霧機，進一步協助里長落實社區居家環境清消，維護民眾健康安全。

大坑里長曾朝瑝說，疫情增溫讓民眾不安，感謝莊競程提供電動噴霧機與次氯酸水，讓里辦公處在街頭巷弄等公共區域環境清消。