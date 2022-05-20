快訊

郭台銘首款「國產家用PCR機」 食藥署證實通過EUA

張善政參選桃園里長炸鍋想退黨 民代：把基層當空氣

法網／曾俊欣首闖法網會內賽 我國男單史上第4人

嚴防疫情洪峰 立委莊競程購58部噴霧機助台中區里清消防疫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委莊競程購買58部「背負式電動噴霧機」，協助台中市北區、北屯區社區清消，今天在北屯路服務處誓師，齊心協力落實防疫。圖／立委莊競程提供
立委莊競程購買58部「背負式電動噴霧機」，協助台中市北區、北屯區社區清消，今天在北屯路服務處誓師，齊心協力落實防疫。圖／立委莊競程提供

立委莊競程因聽聞台中市北區、北屯區里長反映急需加強社區清消，購買58部「背負式電動噴霧機」，提供次氯酸水，很多里長都帶頭幫忙社區清消，今天包括莊競程、市議員曾朝榮，以及大坑里長曾朝瑝等30多人在北屯路服務處誓師，齊心協力落實防疫，里長反映，此時提供清消裝備，真的是及時雨。

莊競程說，依據衛福部評估，國內疫情預估高峰會落於5月下旬。除個人持續落實戴口罩、勤洗手、噴酒精等防疫措施外，居家環境衛生清潔更顯重要。因多名北區、北屯 里長反映，不少確診個案為家庭群聚，希望協助加強社區清消，因此購買58部加壓型20公升背負式環境清消電動噴霧機，並無限提供次氯酸水，協助各里長做好社區居家環境清消。

曾朝榮指出，他去年結合莊競程與台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會理事長張達錩、台中市保全商業同業公會理事長毛約翰等人響應轉贈次氯酸水，協助家戶與社區大樓加強消毒，獲好評，許多里長都帶頭幫忙清消作業，莊競程今年再提供背負式環境清消電動噴霧機，進一步協助里長落實社區居家環境清消，維護民眾健康安全。

大坑里長曾朝瑝說，疫情增溫讓民眾不安，感謝莊競程提供電動噴霧機與次氯酸水，讓里辦公處在街頭巷弄等公共區域環境清消。

北區錦祥里長林美玉說，為對抗疫情，里內各巷道角落環境衛生清清相當重要，如今，莊競程提供「背負式噴霧機」協助里內環境清消，消滅死角，可避免成為防疫破口，真是及時雨。

立委莊競程購買58部「背負式電動噴霧機」，協助台中市北區、北屯區社區清消，今天在北屯路服務處誓師，齊心協力落實防疫。圖／立委莊競程提供
立委莊競程購買58部「背負式電動噴霧機」，協助台中市北區、北屯區社區清消，今天在北屯路服務處誓師，齊心協力落實防疫。圖／立委莊競程提供
立委莊競程購買58部「背負式電動噴霧機」，協助台中市北區、北屯區社區清消。圖／立委莊競程提供
立委莊競程購買58部「背負式電動噴霧機」，協助台中市北區、北屯區社區清消。圖／立委莊競程提供

疫情 台中市

延伸閱讀

國中會考21日登場 金門試場防疫措施完備

台東增防疫發燒兒科特別門診 周六日只能掛急診

疫情洪峰 謝龍介點名賴清德出任疫情指揮中心最高顧問

影／洪峰失準？柯文哲：現在雙北確診數像平原「我也搞不清楚」

相關新聞

影／白沙屯媽祖今起駕 粉紅超跑台中大轉彎烏日警護轎

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖八天七夜遶境活動今天凌晨起駕，由於預定後天22日抵北港朝天宮，「粉紅超跑」今年行進速度較往年快很多...

最新鮮的土地滋味 臺灣蕎麥的甘與苦

12月來到彰化二林，田裡清雅的白色小花點點盛開，彷彿初雪降臨。許多駐足拍照的人並不知道，它們是蕎麥的花，彰化是臺灣蕎麥的第二大產區。

北港出動15組總舖師 為白沙屯9萬香灯腳備餐和小吃

粉紅超跑白沙屯媽祖進香團急速行軍，今天凌晨出發，預定後天上午抵達北港朝天宮，廟方總動員張羅，出動15組總舖師為9萬香灯腳...

白沙屯媽狂走70公里 天黑駐駕鹿港海埔派出所湧進信眾

苗栗白沙屯拱天宮媽祖展開8天7夜的進香行程，今天凌晨起駕一路急行南下，從伸港往線西進到鹿港鎮，晚間7點半左右，決定到鹿港...

白沙屯媽走海線進伸港 停看布袋戲、進福安宮打招呼

苗栗白沙屯拱天宮媽祖展開8天7夜進香行程，今天凌晨起駕下午4點半左右從中彰大橋進到彰化縣伸港鄉，信眾簇擁下一路急行軍，速...

神岡至清水主要道路劣化 台中民代爭取千萬重新刨鋪神清路

台中市神岡區中79神清路，是圳堵里往來清水區東山里、楊厝里、吳厝里主要幹道，長年累月經各型車輛輾壓，隨處可見龜裂、坑洞等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。