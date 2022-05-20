中市府攜手廉政署、檢察署及4所大學簽合作意向

台中市政府攜手法務部廉政署、台中高分檢、台中地檢署，與在地4所大學聯盟推動工程倫理，今簽署合作意向書並發表廉能透明宣言。副市長陳子敬表示，此次合作將工程倫理導入各校專業學習課程，有助準工程人員啟發職場應用力，建立廉潔操守觀念。

今在台灣大道市政大樓舉辦「台中大學聯盟推動工程倫理」合作意向簽署暨公共工程廉能透明宣言發表儀式，由陳子敬帶領廉政署副署長沈鳳樑及國立中興大學副校長林俊良、逢甲大學校長李秉乾、東海大學校長張國恩、朝陽科技大學校長鄭道明等人共同簽署。

陳子敬表示，跨界推動工程倫理教育，學子們未來都是台灣工程界的精英，市府接軌國際趨勢，順應聯合國「2030永續發展目標」（SDGs），與各合辦單位公私協力，盼幫助學子精進職能及扎根廉潔操守觀念，提升公共工程品質。

沈鳳樑說，市府首次以「聯盟」概念，結合多所學校，全面將「工程人員法令遵循及倫理問答」導入大學教育，培養學生工程倫理認知及職場應用能力，讓準工程人員在未來面臨衝突選擇時能有所依循。