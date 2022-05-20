梨山民眾憂成「疫情孤島」 蔡其昌媒合企業捐PCR檢測機
台中大梨山地區地處偏鄉，一萬多人口僅仰賴梨山衛生所看診取藥，民眾若快篩陽性，則必須自行下山至鄰近醫院進行PCR檢測；立法院副院長蔡其昌致電衛服部長陳時中，爭取偏鄉地區快篩視同確診，並向民間企業媒合到小型PCR機給梨山衛生所使用，保障民眾安全。
台中梨山地區正值採茶期，聚集不少外籍移工上山工作，近期屢傳快篩陽性案例，衛生所卻無相關配套措施，山上醫療資源缺乏，民眾憂山上成「疫情孤島」；和平區衛生所表示，設籍和平區民眾若有疑似症狀，每周可到衛生所快篩一次，若快篩陽性，會請民眾到東勢PCR採檢。
台中市和平區民眾代表羅進玉指出，梨山地區醫療資源缺乏，甚至沒有西藥房可購買成藥，一萬多人口僅仰賴梨山衛生所看診取藥，如今疫情緊張，衛生所竟未有相關措施可協助，梨山地區若疫情爆發，不就僅能束手無策？
羅進玉向蔡其昌陳情，希望爭取梨山地區能有PCR，確保在地居民的安全。
蔡其昌昨媒合瑞基海洋生技公司，無償提供小型PCR檢測機給梨山衛生所，並致電衛服部長陳時中，爭取偏鄉地區快篩陽性視同確診，並收到陳時中允諾，讓民眾得以掌握家人身體狀況；蔡其昌今天下午陪同羅進玉，到瑞基海洋生技公司領取PCR檢測機，載回到梨山地區，供梨山民眾使用。
蔡其昌表示，大梨山人口約有1萬多人，因為沒有藥房，只能仰賴梨山衛生所看病拿藥，當地居民或移工快篩陽性卻無相關措施可協助，因此在羅進玉代表反映下，隨即媒合企業來協助提供小型PCR，也很感謝昨日向陳時中爭取偏鄉地區納入快篩視同確診，也得到允諾。
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