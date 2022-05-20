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疫情將達高峰 彰化再度停辦「鹿港慶端陽」龍舟賽

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
本土疫情逐漸達到高峰，彰化縣府今天宣布停辦「2022鹿港國際龍舟錦標賽」。圖／彰化縣府提供
本土疫情逐漸達到高峰，彰化縣府今天宣布停辦「2022鹿港國際龍舟錦標賽」。圖／彰化縣府提供

本土疫情逐漸達到高峰，彰化縣府今天宣布停辦「2022鹿港國際龍舟錦標賽」，包括龍舟拔河錦標賽及親子體驗活動，縣府評估，因彰化縣本土疫情逐漸達到高峰，防堵疫情擴散，與縣民一同抗疫，才能恢復健康平安生活。

鹿港慶端陽龍舟賽是歷史悠久的賽事，40多年前從民間發起，至今每年都有3000多名國內外及選手參賽，並湧入大量遊客；國際龍舟錦標賽在2003年也曾面臨SARS考驗，在地居民全力支持下仍舊照常舉辦，這兩年疫情肆虐，今年將是第三年停辦活動。

縣府及龍舟委員會原本依照中央流行疫情指揮中心的防疫指引籌畫賽事已久，盼龍舟賽事能為疫情生活帶來鼓舞人心的力量，給予民眾正向的能量，並帶動縣內觀光及經濟發展，但縣府評估，隨著本土疫情高峰逐漸往中南部移動，為避免疫情擴大，決定以防疫為優先，停辦龍舟賽、龍舟拔河及親子體驗活動。

疫情 龍舟賽

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