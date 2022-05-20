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神岡至清水主要道路劣化 台中民代爭取千萬重新刨鋪神清路

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
神岡區圳堵里神清路路況劣化現象明顯，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍20日前往會勘。記者劉柏均／攝影
神岡區圳堵里神清路路況劣化現象明顯，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍20日前往會勘。記者劉柏均／攝影

台中市神岡區中79神清路，是圳堵里往來清水區東山里、楊厝里、吳厝里主要幹道，長年累月經各型車輛輾壓，隨處可見龜裂、坑洞等劣化情形；立委楊瓊瓔、市議員羅永珍協調中市建設局及公路總局，將其納入前瞻計畫，並獲核定補助1200萬元，預計7月底前完成改善。

圳堵里里長王鴻福指出，神清路路面雖不大，但因連接清水區東山里、楊厝里、吳厝里等，道路使用率高，路面因多年失修，路基下陷且多凹洞，品質不佳恐影響用路人安全，居民上下班騎車行經該路段很危險，希望路面刨除重新鋪設。

神岡區長劉汶軒說，從他擔任公所課長到現在十多年，因養護經費有限，此路段從未全段刨鋪過，為確保用路人安全，感謝立法委員楊瓊瓔、議員羅永珍協助，向交通部公路總局爭取經費補助改善路面，期許盡快解決路面不平問題。

市議員羅永珍強調，常有民眾透過1999市民專線及她的臉書留言反映選區內道路損毀的問題，行車安全及居住品質一直是她最優先問政目標，期盼有關單位儘速改善路的路況。

中市建設局養工處副總工李耿賢指出，神岡區神清路(中79)，起點從中平路起，終點至清水區界，考量整體道路景觀及用路人安全，將進行道路附屬設施改善、路面刨鋪工程；此次施做長度為1250公尺、寬度10.5公尺、面積13125平方公尺，路基改善6000平方公尺，孔蓋下地6處，改善經費1200萬元，預計7月底完工。

立委楊瓊瓔指出，道路是最基礎、民眾日常使用率最高的公共建設，路面品質攸關鄉親「行的安全」，像神清路這樣連接清水區的主要道路，由於車流量大，路面損壞率也高，最為民眾所詬病，道路品質攸關交通安全，除了養護單位應時時注意施工品質外，管理管線單位挖掘的作為，才能提升道路的使用年限，增進用路人的安全。

神岡區圳堵里神清路路況劣化現象明顯，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍20日前往會勘。記者劉柏均／攝影
神岡區圳堵里神清路路況劣化現象明顯，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍20日前往會勘。記者劉柏均／攝影
台中市神岡區中79神清路，長年累月經各型車輛輾壓，隨處可見龜裂、坑洞等劣化情形。記者劉柏均／攝影
台中市神岡區中79神清路，長年累月經各型車輛輾壓，隨處可見龜裂、坑洞等劣化情形。記者劉柏均／攝影

楊瓊瓔

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