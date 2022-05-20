南投縣今日確診人數+730 周末四大鄉鎮加開假日接種站
南投縣確診人數持續增加，今日公布確診人數雖回到730例，但累計確診人數7293例，南投衛生局決定寄出3萬3000多份通知書，21日上午起在南投市、草屯、埔里、竹山4個鄉市鎮加開假日接種站，呼籲民眾趕快接種疫苗來加強防疫。
南投教育處表示，基於防疫是和時間賽跑，對於5至17歲學生校園施打BNT疫苗，下周一起只要學校回收家長評估意願書，兒童BNT疫苗可以馬上打，各校也可從縣府教育處網站公告下載電子檔家長評估意願書進行調查，縣府將盡快安排醫療院所到校施打。
此外，為了加速校園施打疫苗的前置作業，南投衛生局21日重啟假日接種站，開設地點包括南投市慈濟聯絡處、埔里鎮衛生所、草屯鎮敦和國小及竹山鎮公所禮堂，並提供莫德納、BNT及高端等3種疫苗。請民眾前往接種時記得帶健保卡，已接種者，還得攜帶黃色的疫苗接種紀錄卡。
衛生局長陳南松表示，統計顯示未施打疫苗者，死亡率是打過三劑者的六倍；老人家接種疫苗追加劑，可降低83%感染新冠肺炎重症、住院或死亡風險外，假日接種站接種對象同時涵蓋6歲至11歲第一劑莫德納；12歲以上第一、二、三劑；還有第四劑接種對象，如65歲以上，長照機構者，以及免疫低下者（洗巷腎病患、癌症病患、愛滋病患者。
南投衛生局並說，未來確診民眾收到官方簡訊，可前往「自主回報疫調系統網站」填寫並核對資料，或下載「健保快易通」App，通報密切接觸者等疫調資訊。
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