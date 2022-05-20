梧棲4大高使用率道路狀況差 蔡其昌爭取中央上億元改善
台中梧棲民和路、中正路及梧棲大排南岸等道路，車輛、行人使用量大，但路面及一旁人行道均有明顯沉陷、局部龜裂破損狀況等，影響用路人安全；立法院副院長蔡其昌爭取中央經費1億5530萬元改善，預計明年4月完工。
台中市梧棲區民和路、中正路及梧棲大排南岸等道路使用量大，但其路面、一旁混擬土人行道有明顯沉陷、局部龜裂破損等狀況，且地下埋設管線孔蓋與路面高低落差，路況不平整，影響路人安全及市容景觀。
立法院副院長蔡其昌得知後，今邀集內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強、台中市議員王立任、楊典忠、市議員候選人林佳儀及在地里長等人會勘，並爭取前瞻計畫1億5530萬進行路平改善，確保當地行車及行人安全。
內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強說明，此次工程計畫改善梧棲四條重要道路與人行道，總經費約新台幣1億5,530 萬元整，並分作4項工程先後施造，預計於明年4月完成。
梧棲的民和路跟中正路是人口較密集的住宅區，中央路則是海線的主要幹道之一，還有大排南岸也已年久失修；蔡其昌表示，希望爭取分段進行整修，一步一步來改善海線民眾的生活品質，這次的工程除了要進行路平計畫外，最重要的是增加海線地區的人行空間，讓在地居民有舒適安全的人行道可以使用，地方也有更好的發展。
台中市議員王立任、楊典忠提到，感謝副院長一直以來都非常關心海線的建設，這次爭取的是梧棲使用率較高的幾個路段，進行路平以及人行空間改善的工程，在市府預算方面，也會繼續在議會監督經費的運用，確保工程的執行；市議員參選人林佳儀也表示，自己也會持續關注海線的建設，讓民眾有更好的生活。
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