快訊

拿不到隔離通知書怎請假？ 勞動部：30天內補提就可以

中重症+237例、49病歿 30多歲患者死亡、3人都沒打疫苗

陳時中允諾 偏鄉、原鄉、離島納入快篩陽性視同確診

梧棲4大高使用率道路狀況差 蔡其昌爭取中央上億元改善

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌、台中市議員王立任、楊典忠，及台中市議員參選人林佳儀，皆出席今早工程會勘。記者劉柏均／攝影
立法院副院長蔡其昌、台中市議員王立任、楊典忠，及台中市議員參選人林佳儀，皆出席今早工程會勘。記者劉柏均／攝影

台中梧棲民和路、中正路及梧棲大排南岸等道路，車輛、行人使用量大，但路面及一旁人行道均有明顯沉陷、局部龜裂破損狀況等，影響用路人安全；立法院副院長蔡其昌爭取中央經費1億5530萬元改善，預計明年4月完工。

台中市梧棲區民和路、中正路及梧棲大排南岸等道路使用量大，但其路面、一旁混擬土人行道有明顯沉陷、局部龜裂破損等狀況，且地下埋設管線孔蓋與路面高低落差，路況不平整，影響路人安全及市容景觀。

立法院副院長蔡其昌得知後，今邀集內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強、台中市議員王立任、楊典忠、市議員候選人林佳儀及在地里長等人會勘，並爭取前瞻計畫1億5530萬進行路平改善，確保當地行車及行人安全。

內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強說明，此次工程計畫改善梧棲四條重要道路與人行道，總經費約新台幣1億5,530 萬元整，並分作4項工程先後施造，預計於明年4月完成。

梧棲的民和路跟中正路是人口較密集的住宅區，中央路則是海線的主要幹道之一，還有大排南岸也已年久失修；蔡其昌表示，希望爭取分段進行整修，一步一步來改善海線民眾的生活品質，這次的工程除了要進行路平計畫外，最重要的是增加海線地區的人行空間，讓在地居民有舒適安全的人行道可以使用，地方也有更好的發展。

台中市議員王立任、楊典忠提到，感謝副院長一直以來都非常關心海線的建設，這次爭取的是梧棲使用率較高的幾個路段，進行路平以及人行空間改善的工程，在市府預算方面，也會繼續在議會監督經費的運用，確保工程的執行；市議員參選人林佳儀也表示，自己也會持續關注海線的建設，讓民眾有更好的生活。

立法院副院長蔡其昌爭取中央經費1億5530萬元，改善梧棲4大主要路線道路、人行道品質，預計明年4月完工。記者劉柏均／攝影
立法院副院長蔡其昌爭取中央經費1億5530萬元，改善梧棲4大主要路線道路、人行道品質，預計明年4月完工。記者劉柏均／攝影
立法院副院長蔡其昌爭取中央經費1億5530萬元，改善梧棲4大主要路線道路、人行道品質，預計明年4月完工。記者劉柏均／攝影
立法院副院長蔡其昌爭取中央經費1億5530萬元，改善梧棲4大主要路線道路、人行道品質，預計明年4月完工。記者劉柏均／攝影
立院副院長蔡其昌表示，這次的工程除了要進行路平計畫外，最重要的是增加海線地區的人行空間，讓在地居民有舒適安全的人行道可以使用。記者劉柏均／攝影
立院副院長蔡其昌表示，這次的工程除了要進行路平計畫外，最重要的是增加海線地區的人行空間，讓在地居民有舒適安全的人行道可以使用。記者劉柏均／攝影

人行道 梧棲 台中市

延伸閱讀

蔡其昌批兒童BNT拖到5月30日才打 中市府：沒有慢半拍

中職／團結克服疫情 蔡其昌舉富邦悍將9局逆轉為例

中職／江坤宇、林靖凱組國家隊二游 蔡其昌也敲碗

中職／國家隊vs.明星隊 明星賽餅總尬助總

相關新聞

最新鮮的土地滋味 臺灣蕎麥的甘與苦

12月來到彰化二林，田裡清雅的白色小花點點盛開，彷彿初雪降臨。許多駐足拍照的人並不知道，它們是蕎麥的花，彰化是臺灣蕎麥的第二大產區。

清水9條計畫道路最後一案今動工 6年花上億 「全都通」

台中清水地區計畫道路多，土地徵收多年卻遲未開闢，台中市議長張清照發現此問題，向中市府、中央爭取預算，今開工的「清水區10...

新社偏遠地區30年無灌溉水 白冷圳斥資5億擴大年底動工

台中新社區水井、崑山及石岡區頭坪、二坪等區域由於地處偏遠，30年無灌溉用水可用，長期困擾在地鄉親；立委江啟臣爭取白冷圳擴...

彰化洋仔厝溪堤岸道路第2標 下月招標

彰化洋仔厝溪堤岸道路是聯絡台61線、國道1號的重要道路，縣府為讓最後一哩路的拓寬工程順利標出，縣府分成上、下游為兩個標案...

台中外埔區忘憂谷、大安濱海單車道 年底串連

台中海線外埔區忘憂谷自行車道，行經金仔坑公園、忘憂巴士等景點，每至秋收季節，大片金黃稻穗海吸引民眾拍照打卡；市府計畫串連...

台中檢舉違法放生 最高獎金6萬

台中市議員昨提案提高檢舉違法放生案件獎金，從現行10%至30%，翻倍提高至20%至60%，檢舉獎金最高可達6萬元，議會法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。