清水9條計畫道路最後一案今動工 6年花上億 「全都通」

台中清水地區計畫道路多，土地徵收多年卻遲未開闢，台中市議長張清照發現此問題，向中市府、中央爭取預算，今開工的「清水區10-15-2號（鰲新路）計畫道路開闢工程」，近年來完成的9件計畫道路中最後一件，總經費1550萬元，預計10月完工。

台中市清水、沙鹿、梧棲海線地區有多處計畫道路，許多土地早期已徵收，但卻遲遲未開闢，空地閒置影響地方發展；市議長張清照努力爭取經費，希望加速「最後一哩路」，讓荒廢公地變成「條條大路通羅馬」的便利道路；張清照表示，徵收道路用地卻遲未開發，不僅荒廢土地，也影響當地的交通與發展。

台中市長盧秀燕表示，清水、沙鹿、梧棲海線地區有許多早期已徵收、未開闢計畫道路，長期未開闢影響區域發展；市府持續籌編預算，辦理計畫道路開闢，也爭取中央經費補助，感謝內政部營建署支持協力，加速地方建設發展。

「清水區10-15-2號鰲新路計畫道路」原本道路線型凌亂、路寬只有3公尺很狹窄、往來車輛會車不易；張清照表示，一旦打通可讓原本死巷串連至鰲新路，道路長280公尺、寬10公尺，嘉惠槺榔里附近住戶。