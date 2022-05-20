新社偏遠地區30年無灌溉水 白冷圳斥資5億擴大年底動工

台中新社區水井、崑山及石岡區頭坪、二坪等區域由於地處偏遠，30年無灌溉用水可用，長期困擾在地鄉親；立委江啟臣爭取白冷圳擴大灌溉服務，今早邀集相關單位會勘，工程預計今年底動工，2024年8月完工，斥資約5億施造。

台中山城幅員遼闊，由於地形因素，多處偏遠地區缺少灌溉用水，尤其新社區（崑山及水井地區）、石岡區（頭坪及二坪地區）共約450公頃農地，更是歷經30餘年都無灌溉用水可用，長期困擾在地鄉親。

立委江啟臣今早邀集農委會農田水利署、台中市政府水利局、新社區公所等相關單位進行會勘，向鄉親報告最新執行進度，並解決用地及規劃問題。

中市府水利局總工程司連昭榮指出，水利局今年1月已與農水署簽訂代辦協議書，由市府執行工程。謝謝江委員替地方爭取中央經費，農水署已於上月中核定約1200萬元經費，將由市府辦理第1、2期工程，包含中興嶺調整池與輸水管線，現正進行細部設計，預計在6月中開標，目標在6月底找到顧問公司。

農田水利署長蔡昇甫表示，本案所需工程總經費約5億元已到位，將逐年編列經費支應。目前已核定市府辦理一、二期工程計畫，後續將進行審查作業與測量設計，預計今年底動工，2024年8月完工，力拚2024年讓崑山、水井地區先取得灌溉用水。

江啟臣指出，目前爭取5億元經費進行新社區（崑山及水井地區）、石岡區（頭坪及二坪地區）白冷圳擴大灌溉計畫，去年底召開灌溉計畫地方說明會，上月也邀請農水署到國會辦公室討論進度，就是要盯緊農水署的進度執行，務必全力加速執行進程，盡可能照顧到灌區外的農民朋友。

台中市議員參選人吳振嘉表示，協助江委員一路爭取白冷圳擴大灌溉計畫，從2019年努力到現在，過程實屬不易，請相關單位不要紙上談兵，一定要拿出魄力完成計畫。