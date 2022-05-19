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梅雨季低收入戶受屋漏之苦 人民保母暖心相助

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林警分局會同彰化縣警察局志工大隊及慈善團體募得12萬多元修繕款，今天並幫弱勢家庭修好屋頂，讓他們在梅雨季節不再受屋漏之苦。圖／員林警分局提供
員林警分局會同彰化縣警察局志工大隊及慈善團體募得12萬多元修繕款，今天並幫弱勢家庭修好屋頂，讓他們在梅雨季節不再受屋漏之苦。圖／員林警分局提供

彰化縣員林市陳姓女子一家人是單親低收入戶，住在簡陋的鐵皮屋，最近正值梅雨季，外面下大雨，裡面就下小雨，東山派出所所長劉俊銘得知後，連繫彰化縣警察局志工大隊及慈善團體募得12萬多元修繕款，今天並幫陳女一家修好屋頂，讓陳女感動的說「終於在下雨的夜晚可以安穩睡好覺了」。

劉俊銘透過市民代表謝淑敏得知轄內低收入戶陳女是單親家庭因缺錢無力修繕房屋致長期受漏水所苦，即偕同彰化縣警察局志工大隊副大隊長黃旗旺、東山派出所警友站積極奔走聯繫慈善團體，終於獲慈化慈善會、好德行善會、衡山基金會、慧明慈善會、壽安慈善會、七星子會等單位慷慨解囊，籌募到12萬5000元修繕款，今天並到陳女家修屋頂，一個上午就修好了，讓陳女一家人有個真正可以遮風避雨的家。

警察

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