梅雨季低收入戶受屋漏之苦 人民保母暖心相助
彰化縣員林市陳姓女子一家人是單親低收入戶，住在簡陋的鐵皮屋，最近正值梅雨季，外面下大雨，裡面就下小雨，東山派出所所長劉俊銘得知後，連繫彰化縣警察局志工大隊及慈善團體募得12萬多元修繕款，今天並幫陳女一家修好屋頂，讓陳女感動的說「終於在下雨的夜晚可以安穩睡好覺了」。
劉俊銘透過市民代表謝淑敏得知轄內低收入戶陳女是單親家庭因缺錢無力修繕房屋致長期受漏水所苦，即偕同彰化縣警察局志工大隊副大隊長黃旗旺、東山派出所警友站積極奔走聯繫慈善團體，終於獲慈化慈善會、好德行善會、衡山基金會、慧明慈善會、壽安慈善會、七星子會等單位慷慨解囊，籌募到12萬5000元修繕款，今天並到陳女家修屋頂，一個上午就修好了，讓陳女一家人有個真正可以遮風避雨的家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言