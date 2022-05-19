在家好悶 彰化溪厝社區長者自製自喝紅茶拿鐵好快樂

COVID-19本土疫情持續升溫，長輩長時間悶在家好無聊，彰化縣溪厝社區47名長者今天下午在連鎖飲料公司五十嵐中區人員陪伴下，為自己搖出人生第一杯自搖手搖飲料，滋味香甜，個個眉開眼笑，直呼「金好喝」。

為了防疫安全，活動場地移到戶外稻田邊空地，溪厝社區發展協會搭帳蓬，47名長者每8人一組，五十嵐中區4名人員帶來12個手搖瓶，每組兩個，先示範使用方法，長者依序倒入甜紅茶、牛奶搖出紅茶拿鐵，喜歡吃珍珠（粉圓）的另外添加，有45名長者加料變成珍珠紅茶拿鐵。

溪厝社區發展協會和五十嵐中區合辦「樂齡雪克手在溪厝」，參加的長者和村長兼社區理事長呂永富都是第一次製作手搖飲料，嘗到自製的第一杯手搖飲料都非常開心；呂永富表示，看到大家如此開心，以後會防疫規範下舉辦類似趣味並且有意義的活動。