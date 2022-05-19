新舊人和橋將拆 洋仔厝溪堤岸道路最後一標拚下月招標

彰化洋仔厝溪堤岸道路為台61線至國道1號間的重要聯絡道路，也是彰化交流道到西濱地區的重要道路，為讓最後一哩路的拓寬工程順利標出，縣府分成上、下游為兩個標案，上游標案690公尺段日前已啟動，但下游段含新、舊人和橋的拆除與重建較為複雜，今年招標流標，縣府預計重新檢討趕在6月中再上網招標。

洋仔厝溪堤岸道路全段路線全長約7.9公里，南北兩岸各分3標進行改善，其中第一標、第三標陸續2019年完工通車，目前僅剩最後的第二標1.2公里，總經費為9.6億元。

縣府工務處長林漢斌指出，現在工程建設已是買方市場，因該段歷經5次流標，今年初拆為兩標，降低廠商風險，提高投標意願，日前開工的是上游段690公尺工程，預計在2024年7月完工。

因下游段標案是依據去年的預算，隨原物料、人力成本上漲，將重新調整再上網招標，下游段工程為475公尺，推算工期較上游短，可慢3、4個月發包，到時這段標案工程同步進行，減少對居民生活的影響。

為了避免新舊人和橋拆除改建期間造成頂番婆市區的交通黑暗期，縣府工務處考慮先拆舊人和橋，等施作完成後再拆新人和橋，新舊橋拆除後將施作版橋，中間規劃作為遊憩廣場。

彰化縣議員凃淑媚說，洋仔厝溪堤岸道路是鹿港頂番婆在地的大建設，此路段未來完工後，可終結「水龍頭故鄉」上下班交通打結惡夢，配合田園水五金生產聚落，整體道路規劃，也讓頂番婆都市計畫指日可待。