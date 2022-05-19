影／機車騎進員林公園好危險 擬新罰則要開罰

彰化縣員林公園斥資2800萬元整修，是熱門的休憩景點，但公園內卻經常機車比人多，許多機車穿梭在公園，也影響民眾安全，以往無法可罰，去年彰化縣政府已將公園管理自治條例增訂罰則送內政部審查，但最近又被退回重審，縣議員曹嘉豪說，彰化市升格被卡就算了，這種小案子也能卡，「中央到底是多討厭彰化」。

位於員林市區中心的員林公園是許多家長喜歡帶小朋友或是長輩喜歡遊憩的地點，但以往有不少長輩貪圖方便把機車就騎上公園內的通道或草皮上，後來連年輕人都有樣學樣，懶得繞道走，直接將機車騎進公園，即使公所已在公園入口處有設圍欄，民眾照樣騎進去。

有民眾向員林公所反映，由於公園內有許多家長帶小朋友或是老人家，機車騎進來的民眾愈來愈多，實在很危險，難道不能禁止機車騎進公園？難道無法可罰？

員林市長游振雄說，員林公園整修後，也規劃了包括周邊人行步道、園內步道，的確有不少民眾反映機車騎進公園相當危險，彰化縣政府也已將公園管理自治條例增訂罰則送內政部審查，等通過後就有法可罰，也呼籲民眾應有公德心，勿將機車騎進公園。

公園管理自治條例增訂罰則規定若機車騎進公園可罰1200元到6000元罰鍰，不過，縣議員曹嘉豪說，去年縣府就將公園管理自治條例增訂罰則函請內政部核定，但今年1月被退回要求需有法務部及民政司意見說明補正，今年2月再送內政部，4月底又回復要求再重新提法規會到縣務會議，再送議會審議通過後，再報內政部核定。

「中央到底是多討厭彰化」，曹嘉豪說，一個小案子可以一再被退件，據他了解根本就是咬文嚼字在刁難。

員林市代會副主席張國良說，由於員林公園就在興賢書院旁，一旁通道又有機車停車格讓民眾認為可以騎進來，公部門應做好規劃，以免民眾搞不清楚，也會造成以後執法的難度。