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谷關警光山莊每房漲200元 假日滿房不受影響

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
谷關警光山莊共20間房，今年3月13日起，每房均漲價200元，不受漲價影響，每逢假日仍一房難求，平日也有七成滿，相當搶手。圖／台中市警察局提供
谷關警光山莊共20間房，今年3月13日起，每房均漲價200元，不受漲價影響，每逢假日仍一房難求，平日也有七成滿，相當搶手。圖／台中市警察局提供

台中市谷關溫泉相當知名，台中市警局谷關警光山莊建物已有32年歷史，去年整修、9月重新啟用；因經營成本提高，今年3月13日，市警局每房漲200元、貴賓房漲100元，20間房依舊熱門，假日全滿、平日仍有七成滿。今市警局將修正「台中市谷關警光山莊使用收費標準」送交法規委員會備查。

台中市議會今舉行法規委員會，台中市警察局將修正「台中市谷關警光山莊使用收費標準」送交備查，局長蔡蒼柏表示，因營運成本提高，谷關警光山莊3月13日起，每房漲價200元，貴賓房漲100元。

會議主席李中與多名議員提問，現在物價飆漲、人力難尋，只漲100至200元「夠嗎？」

蔡蒼柏指出，谷關警光山莊以服務警察相關同仁為主，非以營運為目的，經評估提高部分房費已經足以收支平衡，因此雖漲但幅度不高。

台中市警局表示，谷關警光山莊共20間房，去年整修、9月重新啟用，建物拉皮後全新山莊門面，成谷關地區另一打卡景點。不受漲價影響，每逢假日仍一房難求，平日也有七成滿，相當搶手。

谷關警光山莊位於中市和平區博愛里，海拔約800公尺的大甲溪畔，山莊的純淨泉水是來自雪山山脈的優質碳酸泉，早期原為日治時期沿襲下來之警察療養所，民國78年才改建為專供員警休憩使用處所。

谷關警光山莊主要提供警察機關員工，包括退休人員及其親屬入住，並得提供其他督導或協助警察業務人員入住，以執行警衛或專案勤務人員為優先。

今市警局將修正「台中市谷關警光山莊使用收費標準」送交法規委員會備查。記者林佩均／攝影
今市警局將修正「台中市谷關警光山莊使用收費標準」送交法規委員會備查。記者林佩均／攝影
谷關警光山莊共20間房，今年3月13日起，每房均漲價200元，不受漲價影響，每逢假日仍一房難求，平日也有七成滿，相當搶手。圖／台中市警察局提供
谷關警光山莊共20間房，今年3月13日起，每房均漲價200元，不受漲價影響，每逢假日仍一房難求，平日也有七成滿，相當搶手。圖／台中市警察局提供

台中市 警察 漲價 溫泉

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