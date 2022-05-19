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不准野放 台中市檢舉獎金翻倍、最高6萬元

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大坑步道去年有民眾遭蛇咬，台中市農業局研議將檢舉違法放生自治條例的檢舉獎金，從10%至30%翻倍提高至20%至60%，遏止不法人士。圖／台中市觀光旅遊局提供
台中市大坑步道去年有民眾遭蛇咬，台中市農業局研議將檢舉違法放生自治條例的檢舉獎金，從10%至30%翻倍提高至20%至60%，遏止不法人士。圖／台中市觀光旅遊局提供

台中市北屯區大坑步道全國知名，去年11月有民眾遭蛇吻險喪命，大坑常傳出有放生活動，市府近3年只取締2件，但北屯抓蛇案件年平均276件，藍綠議員不約而同在議會要求加強查緝，並提高檢舉獎金。台中市農業局長蔡精強今在議會表示，檢舉獎金從10%至30%翻倍，提高至20%至60%，遏止不法人士。

台中市議會今早舉行法規委員會，市議員沈佑蓮、陳本添、羅永珍、陳文政提案「台中市檢舉違法放生案件獎勵辦法條文」擬提高罰金與檢舉獎金。

台中市農業局長蔡精強表示，取締放生難在取得明確事證，將研擬檢舉獎金從10%至30%翻倍提高至20%至60%。現場藍、綠議員均表同意。

市議員賴義鍠指出，非法放生團體「很可惡」，許多民眾在步道，甚至住家遭毒蛇咬，他支持檢舉獎金提高，更建議將罰鍰提高。

蔡精強說，目前目前放生條例裁罰為2萬到10萬元，最高罰鍰上限就是10萬元。

農業局強調，放生需經過合法申請，蛇類也不屬於放生物種；近年僅2020年取締2件，均為偷放魚苗，違法放生取締不易，獲報後得現場查核，依明確事證與調查結果才能開罰。

放生 台中市

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