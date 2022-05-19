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國小學童玩交換口罩遊戲 彰縣發公告提醒師長注意

中央社／ 彰化19日電

彰化縣議員曹嘉豪今天指出，有家長發現小孩在小學玩交換口罩遊戲，出門跟回家時戴的口罩不一樣；縣府教育處則表示，已發公告提醒國小校長及老師注意小朋友口罩使用情形。

國民黨彰化縣議員曹嘉豪在臉書（Facebook）貼文，指有國小學童在學校和同學玩交換口罩遊戲有安全疑慮，提醒縣府相關單位注意；曹嘉豪接受中央社記者訪問時說明，有家長跟他反映，就讀國小3年級的女兒回到家後，臉上戴的口罩和出門時不一樣。

曹嘉豪說，家長經詢問得知，小朋友戴的多是印有卡通人物圖案的口罩，女童去學校上課，發現同學戴的口罩也很可愛，於是和同學約定互換口罩，之後再換回來，家長擔心互換口罩會有衛生問題，也擔心感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒。

彰化縣政府教育處長王智弘接受中央社記者訪問時指出，他們接到議員提醒小朋友交換口罩的訊息，縣長很重視，教育處也立即發公告提醒全縣所有國小的校長與老師，注意小朋友使用口罩的情形。

王智弘說，學校都有準備口罩給小朋友使用，口罩如果髒了或是被水沾濕，都能再換新的，小朋友中午脫口罩用餐時，學校也會使用隔板，做好防疫。

口罩 小學

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