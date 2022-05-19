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串起台中海線2條自行車道 市府斥百萬整合預估年底完工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府計畫串連忘憂谷、大安濱海自行車道，市議員李榮鴻爭取約428萬元，整合工程預計今年6月開工，年底驗收完成。圖／李榮鴻辦公室提供
中市府計畫串連忘憂谷、大安濱海自行車道，市議員李榮鴻爭取約428萬元，整合工程預計今年6月開工，年底驗收完成。圖／李榮鴻辦公室提供

台中海線外埔區忘憂谷自行車道，行經金仔坑公園、忘憂巴士等景點，每至秋收季節，大片金黃稻穗海吸引民眾拍照打卡；中市府計畫串連忘憂谷、大安濱海自行車道，市議員李榮鴻爭取約428萬元，整合工程預計今年6月開工，年底驗收完成。

台中外埔區忘憂谷自行車道全長12.6公里，路線行經金仔坑公園、忘憂巴士等景點，其中更有大片稻田與大地拼布為主要賣點，每年更有2次稻收季節，可見大片金黃稻浪飄逸，美景令人流連忘返，成為遊客拍照打卡熱點。

外埔區水美里里長陳俊樑說，這邊假日遊客很多，不管是來忘憂谷看風景，或是到公園拍照的都有，未來若能與大安濱海自行車道串連，對地方觀光將相當有幫助的。

市議員李榮鴻表示，甲安埔地區自行車風氣相當盛行，先前建議的北堤東路、松柏漁港自行車道已經完成串連，現在要努力的目標，就是今日的工程的重點，目前已向市府爭取經費，以標線劃設區分道路範圍，未來會朝向施作於堤防上的專用道，以確保自行車族的安全。

中市觀旅局觀光工程科長廖偉志說，配合環島自行車道升級暨多元路線整合推動修正計畫，此次工程經費約428萬元，內容包括路牌設置、標線劃設、AC路面鋪設等，工程長度約6公里，預計今年6月開工、年底驗收完成。

台中忘憂谷、大安濱海自行車道串連工程，初估約需428萬經費，內容包括路牌設置、標線劃設、AC路面鋪設等，預計今年6月開工、年底驗收完成。圖／李榮鴻辦公室提供
台中忘憂谷、大安濱海自行車道串連工程，初估約需428萬經費，內容包括路牌設置、標線劃設、AC路面鋪設等，預計今年6月開工、年底驗收完成。圖／李榮鴻辦公室提供

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