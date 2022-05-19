影／中市共享運具自治條例 初審通過送大會

台中市法規委員會今天上午審議通過台中市共享運具經營業管理自治條例，並送大會，為六都最晚送審城市。交通局長葉昭甫指出，共享運具自治條例管理辦法的細項訂定後，將協助既有業者半年內申請核准，讓市民外出、返家更便利。

台中市議會法規委員會今審議交通局提出的「台中市共享運具經營業管理自治條例」，委員會審議後修正通過並送大會。

交通局長葉昭甫表示，台中市城市發展改變，許多運具業者向市府接洽，礙於目前無法可管，因此有必要透過自治條例來訂定相關法律依循；未來交通局將細部訂定辦法與業者契約，提供民眾更優良的代步環境。

市議員、會議主席李中表示，希望市府在政策上引導業者導入低碳運具，譬如電動機車、電動汽車，成為都市交通一部分，透過共享機制，減少私人運具的使用量。

李中說，民眾搭配公車、捷運等大眾運輸系統，讓共享運具成為開始的第一哩路或最後一哩路，減碳環保。

市議員江肇國提醒，目前台中市自治條例訂定是參考其他五都內容，對於市民使用大眾運輸工具的需求及習慣，目前業者的經營狀況沒有仔細分析。

他呼籲，共享運具應以不影響原用路人權益下運行，制定法規外務必滾動式調整，達到有效的管理。

黃守達表示，共享運具是新型態產業，台中市已經落後其他五都，現在終於制定自治條例納管業者，算是邁出重要的一步。黃也強調，現行共享運具的糾紛常發生在使用人與業者間，市府應參考其他直轄市經驗，通過自治條例規範，減少消費糾紛。