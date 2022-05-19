家長闖入南投某國中掐男學生脖子 教育處：學校不能阻止民眾進入

南投縣議員陳翰立今天質詢，指南投市某國中上周有家長跑到教室毆打男學生還抓下體等，影響校園安全。教育處長陸正威表示還不知道此事，家長的行為不應該，將會依法處理，並提醒學校、教師注意校園安全。

據了解，這名家長是因為孩子和這名男學生衝突，家長到學校與學生理論，但是雙方發生爭吵，家長竟然掐住學生脖子，並恐嚇男學生「下次再這樣，就把它（下體）拉掉」，老師發現後制止，這名家長道歉，被害學生家長目前未提告，警方已介入調查。

不過，陳翰立詢問教育處如何避免暴力進入校園，陸正威卻認為，現在教育部希望校園能與社區居民共同使用，家長行為雖然不當，但學校不能禁止民眾進入學校。

陸正威的回答讓陳翰立不滿，認為依照陸正威說法，任何人都可以隨時進入校園，那要怎麼預防暴力進入校園？陸正威才說，學校不能阻止民眾進入，但會調閱監視器，並提高老師的警覺，也會派人調查這次事件。