為護大甲溪流域水質 中市斥1.6億建谷關污水下水道系統

為提升大甲溪流域水質及谷關地區環境品質，台中市政府推動谷關污水下水道建設，日前經和平區公所協助在哈崙台部落召開部落會議，投票結果同意興建，預計將斥資1億6千萬元，於今年發包興建，施工期約2年內。

水利局表示，目前大甲溪水質主要是靠梨山、環山及石岡壩等污水系統維持，市府為進一步改善大甲溪流域水源保護區水質，將進行谷關污水系統管線工程，完成大甲溪流域沿線污水整治最後一哩路。

工程包含十文溪聚落及谷關風景區兩系統，將於今年啟動水資源回收中心興建及用戶接管工程發包作業，建設經費約1億6千萬元，水資源回收中心將建於谷關風景區入口，外觀設計融合在地文化景觀，加強原住民族文化意象。

水利局指出，谷關污水下水道工程因周邊皆為原住民族土地及部落，如需從事土地開發、資源利用，需取得原住民族或部落同意或參與，去年7月依據「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」展開部落諮商，並於今年4月17日由和平區公所協助，於哈崙台部落召開部落會議，投票結果同意興建。