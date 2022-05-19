大環境因素+疫情影響 彰化寄養家庭數量吃緊

各縣市都面臨寄養家庭招募困難，以及寄養家庭父母年齡偏高的困境，彰化縣寄養家庭57戶中，累積27戶服務滿10年以上，彰化家扶今年度也開始培育7戶願意投入寄養行列的家庭，不過以每年約安置100人次兒少計算，寄養家庭數量相當吃緊。

5歲的小右(化名)童年裡幾乎都在大人的打罵聲中長大，遭受家人的不當管教及疏忽被發現，被安置在寄養家庭，社工發現，他小小年紀對人產生防衛及警戒心，初到寄養家庭時對陌生環境的不安、無法融入、不信任，時常因生氣而翻倒食物、弄壞家具、亂摔東西。

寄養媽媽感受到這股破壞力的強大，理解他內心的憤怒與失落，時常對他說：「我可愛的小恐龍呀，你可以生氣，但要記得不要讓自己受傷囉!」，經過一年多，小右會開玩笑說：「我現在從噴火壞恐龍變成不愛生氣好恐龍了。」

彰化家扶中心因寄養家庭招募不易，過去每兩年才能舉辦一次培訓，近年因迫切需要新血加入，每年都透過活動曝光讓有心的家庭能夠獲得資訊，資深社工師廖珮含說，這兩年因疫情多少影響參與培訓與相關說明會的意願，目前年紀最大的寄養媽媽年紀逾7旬，有的因年邁及個人規劃而退場，但現在晚婚、不婚等大環境因素，加入的數量有限，使得寄養家庭數量大幅縮減。