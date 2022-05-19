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本土疫情持續攀升 今新增9.3萬確診、累計突破百萬例

為前線防疫人員打氣！中市副議長偕企業贈氣泡飲慰問

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市副議長顏莉敏感謝市府同仁堅守崗位抗疫，今同金車大塚公司致贈氣泡飲予台中市衛生局，為第一線人員補給元氣。圖／顏莉敏辦公室提供
台中市副議長顏莉敏感謝市府同仁堅守崗位抗疫，今同金車大塚公司致贈氣泡飲予台中市衛生局，為第一線人員補給元氣。圖／顏莉敏辦公室提供

國內新冠確診人數居高不下，防疫前線工作人員業務更是繁重，台中市副議長顏莉敏為感謝市府公務同仁堅守崗位抗疫，今同金車大塚公司致贈氣泡飲予台中市衛生局，為第一線人員補給元氣。

台中市副議長顏莉敏說，自疫情爆發至今近兩年半時間，因應疫情除了原有業務外，防疫工作如快打站、快篩站、疫調等，都有賴市府公務同仁執行，工作繁重可想而知，更有許多同仁犧牲休息時間，只為了加快防疫腳步。

顏也提醒市民，自身做好防疫是對前線人員實際的支持，今也特別協請金車大塚公司一起表達慰問之意。

顏莉敏提到，金車大塚公司長期深耕台灣，去年便曾捐贈寶礦力水得ion water及寶礦力水得粉末包，提供台中市政府充實防疫關懷包。在疫情嚴峻的此刻，金車大塚公司也希望能持續盡一份心力，捐贈MATCH瑪綺機能氣泡飲，希望替前線公務人員補充維生素、電解質，即時為身體補給需要的水分及元氣。

顏莉敏也呼籲民眾，在疫情嚴峻時刻業務繁重，許多流程可能會需要一些處理時間，也盼民眾多多體諒人員辛勞，相信在大家攜手合作對抗疫情下，一定能共同度過疫情的嚴峻挑戰。

台中市副議長顏莉敏感謝市府同仁堅守崗位抗疫，今同金車大塚公司致贈氣泡飲予台中市衛生局，為第一線人員補給元氣。圖／顏莉敏辦公室提供
台中市副議長顏莉敏感謝市府同仁堅守崗位抗疫，今同金車大塚公司致贈氣泡飲予台中市衛生局，為第一線人員補給元氣。圖／顏莉敏辦公室提供

疫情 台中市

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