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中橫便道5月27日至7月18日 加開上午10時通行班次
中橫便道為大梨山地區民眾往返要道，公路總局為利民返家、便利農產品運輸通行，自本月27日起至7月18日止，八週時間於每周五至周一，增開上午10點班次，將原開放3個時段增為4個時段，分別為上午7時、10時、12時及下午16時30分，7月19日起再恢復為現行3班次。
公路總局谷關工務段表示，中橫便道自駕通行對象，僅限原可通行中橫便道的5種對象，包括梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行。遊客僅能搭市區客運乙類大客車，目前為豐原客運865號公車，豐客仍維持常態3班谷關站及德基站雙向正常行駛（上午7時、12時及下午16時30分），若遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，中橫便道即封閉道路禁止通行。
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