魔法廚房長輩秀手藝 社頭社區長照機構今上路

彰化縣社頭鄉公所和衛福部彰化醫院合作在第一社福大樓打造的「社頭社區長照機構」今天開幕，還有寬敞的「魔法廚房」讓阿公阿嬤自己挑菜、煮菜、學烘焙，從成就感中找到樂趣，營造出家的氛圍。

「社頭社區長照機構」開幕典禮今天有副縣長洪榮章、衛生局副局長尚筱菁、社頭鄉長劉錦昌、彰化醫院院長曾孔彥等人與會，並參觀長輩們揉麵糰、做餅乾，現場洋溢歡樂氣氛。

劉錦昌表示，第一社福大樓是彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案，位於社頭鄉湳底村草仔埤巷，1樓是A據點的社區整合型中心及C據點，2樓是B據點日照中心，去年底先設立醫事C據點，日照中心也將開始，要建構出最完整的ABC社區長照機構，希望讓長者在地快樂老化。

曾孔彥說，如果長者不知道該到B據點日照中心或C據點，可以先讓A據點的工作人員先評估，彰化醫院希望營造出家的感受，讓老人家感覺到了這裡就像是一個家，隔天還想再來。

75歲的蕭阿嬤說，兒女成家搬到大都市後，就難得有人吃到她煮的東西，現在又可以秀廚藝，覺得很開心。

今天社區阿公、阿嬤也現場手作核桃燕麥餅乾，從秤粉、打蛋、攪拌、揉麵糰、塑形到進烤箱烘烤，一手包辦，還一早5點多就到場炊碗粿、滷豆干，長輩們說看到大家吃得開心、讚美連連，就覺得很有成就感。