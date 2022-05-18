快訊

昨才得知要提名張善政 韓國瑜：盼黨中央顧及他人感受

烏龍！網傳519起全台大停課 竟是去年同日新聞截圖

張善政選桃園市長 友人「最強菜農」林佳新說話了

魔法廚房長輩秀手藝 社頭社區長照機構今上路

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉公所和衛福部彰化醫院合作在第一社福大樓打造的「社頭社區長照機構」今天開幕，長輩們揉麵糰、做餅乾，現場洋溢歡樂氣氛。圖／彰化醫院提供
社頭鄉公所和衛福部彰化醫院合作在第一社福大樓打造的「社頭社區長照機構」今天開幕，長輩們揉麵糰、做餅乾，現場洋溢歡樂氣氛。圖／彰化醫院提供

彰化縣社頭鄉公所和衛福部彰化醫院合作在第一社福大樓打造的「社頭社區長照機構」今天開幕，還有寬敞的「魔法廚房」讓阿公阿嬤自己挑菜、煮菜、學烘焙，從成就感中找到樂趣，營造出家的氛圍。

「社頭社區長照機構」開幕典禮今天有副縣長洪榮章、衛生局副局長尚筱菁、社頭鄉長劉錦昌、彰化醫院院長曾孔彥等人與會，並參觀長輩們揉麵糰、做餅乾，現場洋溢歡樂氣氛。

劉錦昌表示，第一社福大樓是彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案，位於社頭鄉湳底村草仔埤巷，1樓是A據點的社區整合型中心及C據點，2樓是B據點日照中心，去年底先設立醫事C據點，日照中心也將開始，要建構出最完整的ABC社區長照機構，希望讓長者在地快樂老化。

曾孔彥說，如果長者不知道該到B據點日照中心或C據點，可以先讓A據點的工作人員先評估，彰化醫院希望營造出家的感受，讓老人家感覺到了這裡就像是一個家，隔天還想再來。

75歲的蕭阿嬤說，兒女成家搬到大都市後，就難得有人吃到她煮的東西，現在又可以秀廚藝，覺得很開心。

今天社區阿公、阿嬤也現場手作核桃燕麥餅乾，從秤粉、打蛋、攪拌、揉麵糰、塑形到進烤箱烘烤，一手包辦，還一早5點多就到場炊碗粿、滷豆干，長輩們說看到大家吃得開心、讚美連連，就覺得很有成就感。

長照 社頭鄉

延伸閱讀

北市長照機構30人群聚感染 社會局：已服藥狀況穩定

三貂嶺火車站通車百年 社區替車站熱鬧慶生

台南市確診隔一天暴漲1212例 黃偉哲：可能是政策改變

聯新國際創院1萬天 張煥禎：打造無圍牆的醫院

相關新聞

傻眼！民眾做PCR採檢 手機照抄0900-000000範例

彰化縣衛生局為了提醒PCR採檢民眾，填寫的手機號碼一定要正確，還用範例指導民眾正確填法，不料，竟然有民眾照抄衛生局提供的...

南投市工業路二期8月完 議員要求延伸到名間鄉

南投市139丙線工業路串連旺來產業園區和南崗工業區，縣議員陳翰立今天說，139丙線二期工程完工後，應往南延伸到名間鄉炭寮...

彰化縣政府投入3107萬元 改善鹿港崙尾第二排水8農道路

彰化縣鹿港鎮崙尾第二排水及8條農路、道路，因年久失修，龜裂破損，影響農產品運輸及用路人的安全，經縣府挹注3107萬元辦理...

重啟區間測速 台61線違規減3成

台61線西濱快速道路彰化縣鹿港段實施區間測速系統，前年4月15日因系統時間準確性出問題暫停使用，今年3月1日起恢復執法後...

影／外埔水美巷弄水不美 逢雨必淹水利局明年改善

台中市外埔區水美路285巷排水不良逢雨必淹，去年8月颱風來襲路面最深淹及膝蓋，威脅百餘戶居民生命財產安全，市議員吳敏濟多...

獲法列百大華人畫家 陳朝寶返鄉首展近鄉情怯

曾擔任聯合報等三大報及雜誌專欄畫家的陳朝寶是彰化子弟，即日起在彰化縣立美術館舉辦個展，展出作品很多是以女性身體作為題材，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。