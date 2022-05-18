傻眼！民眾做PCR採檢 手機照抄0900-000000範例

彰化縣衛生局為了提醒PCR採檢民眾，填寫的手機號碼一定要正確，還用範例指導民眾正確填法，不料，竟然有民眾照抄衛生局提供的「0900-000000」範例，待衛生局人員收到資料後，啼笑皆非。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，PCR採檢民眾，醫院留的資料一定要正確，不正確就無法派案，會讓疫調和醫療分流空轉，電子隔離治療通知單也無發簡訊發送，所以，一定要填正確的手機號碼。

葉彥伯說，近期都有在提醒PCR採檢民眾，填寫的手機號碼一定要正確，才能收到發送的電子簡訊，衛生局還用範例指導民眾正確填法，EDM（電子郵件行銷）上面標示0900-000000的號碼，要民眾自行填寫自己的手機號碼。

昨天即有一位確診鄉親填寫資料時，將手機號碼誤填為EDM上面標示0900-000000的號碼，衛生局人員收件時，為之哭笑不得。

葉彥伯提醒民眾，PCR採檢留下的手機號碼，一定要是可以聯絡到自己的手機號碼，書寫範例是提醒大家，手機10碼均須為數字，號碼要以09為開頭，中間不用加「－」也不能有空格，否則系統傳送不出資料，民眾無法自主回報訊息，拿不到電子隔離單，損及個人權益。