中市歷史建築「大屯郡役所」營運移轉案 25日公聽會

為促進文化資產的活化利用，台中市文資處於本月25日下午2時，在「台中刑務所演武場-惟和館」舉辦「大屯郡役所、台中州廳附屬建築群暨台中刑務所官舍群OT可行性評估及招商前置作業規劃」公聽會，歡迎民眾踴躍參與意見交流。

文化局表示，大屯郡役所、台中州廳附屬建築群及台中刑務所官舍群位於台中市舊城區的核心地帶，是早年台中市的行政區域，周邊遍布各級型態的官舍以及日治時期建築群，期待未來「大屯郡役所、台中州廳附屬建築群」及「台中刑務所官舍群」兩處基地的定位可互相支援，擴大活化效益。

台中市文化資產處說明，這兩處基地的地理位置、交通動線及文化歷史條件，佔有優勢及特色，期待透過公聽會充分瞭解專家學者、地方居民與民間團體的看法。

文資處指出，未來希望引入民間機構產業發展的能量與資金，提供兼具藝文展演、生活休憩與在地創生等多元化的公共服務，將兩處打造成台中市藝文產業發展與觀光遊憩服務的重要據點。此外，本次公聽會同時採Google Meet線上視訊轉播公聽會，視訊連結網址：https://meet.google.com/yvs-wrqv-cbk。