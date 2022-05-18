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中市民代有愛 贈警、育嬰院上百隻快篩劑

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
市議員江肇國(右)、張家銨(左)促成烏日玉闕朝仁宮捐贈100支快篩給向上社會福利基金會附屬台中育嬰院，讓幼童獲得守護。圖／台中市議員江肇國提供
市議員江肇國(右)、張家銨(左)促成烏日玉闕朝仁宮捐贈100支快篩給向上社會福利基金會附屬台中育嬰院，讓幼童獲得守護。圖／台中市議員江肇國提供

快篩試劑難求！民眾黨中西區議員參選人許瑞宏今捐贈100支快篩試劑給台中市第警一分；市議員江肇國、張家銨促成烏日玉闕朝仁宮捐贈100支快篩給向上社會福利基金會附屬台中育嬰院，讓波麗士與幼童獲得守護。

現為第一警友辦事處副主任的許瑞宏，日前推出「快篩緊急計畫」，提供有急需者取得一劑快篩試劑，今天他帶著100支快篩試劑到第一警分局，表達關心警察同仁健康心意，由分局長張啓祥代為接受，並回贈第一警友辦事處副主任聘書。

許瑞宏表示，警察負責維護治安，保護市民的生命財產安全，責任重大，接到民眾報案就要馬上出勤，查案時間亦長，而且經常要與嫌疑人相處，染疫風險相對提高，加上平常還有巡邏、攔查等勤務，工作量非常繁重，對於快篩的需求特別的大。

江肇國、張家銨指出，向上社會福利基金會針對極重度、重度腦性麻痺、智能障礙、自閉症等身心障礙者、棄嬰、兒童保護個案，提供24小時的教養、復健、啟智教育等專業服務，由於團體生活比一般校園更難取得快篩分配，他們特別接洽烏日玉闕朝仁宮董事長林宏昭捐贈百劑快篩，讓育嬰院能夠在快篩缺貨的現況中喘口氣，保護孩子們與照護者的健康。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，台中育嬰院服務超過百位孩子，且快篩不僅孩子們需要，所有親近孩子們的工作者皆有快篩需求，包含廚工、清潔工、教保員、老師等，因此除了此次捐贈100劑快篩試劑外，也期盼能夠用行為帶動更多民間團體共同響應，幫助有需要的弱勢機構。

許瑞宏(中)身兼第一警友辦事處副主任，今捐贈100支快篩試劑給台中市第警一分，守護波麗士。圖／民眾黨中西區議員參選人許瑞宏提供
許瑞宏(中)身兼第一警友辦事處副主任，今捐贈100支快篩試劑給台中市第警一分，守護波麗士。圖／民眾黨中西區議員參選人許瑞宏提供

快篩試劑 警察 張家銨

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