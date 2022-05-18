亞太第1座 彰濱彰芳西島與中能風場運維基地落成

座落彰濱工業區的彰芳西島與中能風場運維基地今天上午開幕，這不僅是亞太地區首座風場運維基地，也是率先由開發商主導興建的離岸風電運維中心，寫下台灣離岸風電運維本土化的建設指標，除將配置超過100人員工外，還可創造周遭生活機能，帶動下游供應鏈的廠商發展。

彰化縣政府經濟暨綠能開發處表示，彰芳西島與中能風場運維基地總佔地面積約2200坪，內部主要設施包含海事協調調度中心、風場資產管理及運轉控制中心、風場所需各項備品的溫溼度可控倉儲空間與環境教育場域等空間。

彰化縣副縣長洪榮章表示，彰化有非常好的天然風場，吸引國內外廠商前來投資離岸風場，彰芳暨西島離岸風電計畫與中能風場都在彰化設立公司，運用在地資源及人才發展離岸風電，預計共有93座風機啟用，年底前會完成10座風機，預計在2025年完工，縣府也會全力配合運維港的建設，把服務加值做好，讓運維港能帶動地方繁榮。

縣議會議長謝典林表示，很高興兩個大公司與建國科大合作，落實在地化產業鏈，並希望輔導漁民參與。議會也會積極協助運維基地的運作順利，碼頭問題會積極協調縣府盡快解決，期望日後帶動彰化就業機會，增加縣府財政稅收。

經濟部能源局主秘翁素真強調，此一亞太首座國際標準運維基地落成，是台灣離岸風電發展重要的里程碑，期望日後繼續結合在地產業、學校、基礎建設，也希望能夠與當地漁業共存共榮，創造多贏，讓離岸風電本土化落地生根。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou表示，他與中能風場執行長都是荷蘭鹿特丹人，首度攜手一同到彰化落地生根，運維基地在高度專業下準時完工，而且還是零工安事故的工程成就，建造時有80%的人力物力都是來自彰化，是一個『彰化化』的建設，彰芳也是運維碼頭第1個租戶，當風場都開始啟用後，將會有超過100人員工配置，彰芳西島的風機將在今年夏天完成，碼頭希望明年底前完工。