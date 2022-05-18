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南投市工業路二期8月完 議員要求延伸到名間鄉

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市139丙線連接南崗工業區和旺來產業園區，第二期工程將在8月完工，縣議員建議後續延伸到名間鄉炭寮巷，帶動八卦山區發展。圖／本報資料照片
南投市139丙線連接南崗工業區和旺來產業園區，第二期工程將在8月完工，縣議員建議後續延伸到名間鄉炭寮巷，帶動八卦山區發展。圖／本報資料照片

南投市139丙線工業路串連旺來產業園區和南崗工業區，縣議員陳翰立今天說，139丙線二期工程完工後，應往南延伸到名間鄉炭寮巷，打造八卦山區的交通廊道。工務處表示，139丙線南延為新闢道路，將做可行性評估，也尊重議員建議，找出最佳規畫路線。

南崗工業區是南投縣工業發展主力，工業路一期完工後，工業區車流獲紓緩，南崗路塞車也有改善，二期工程連接到旺來產業園區後，兩園區也能相輔相成。

陳翰立說，139丙線作為台三線替代道路，第二期工程從嶺興路銜接到樂利路，是否能在今年完成？縣府是否已有規畫後續延伸路線，他建議，工業路應繼續往南延伸到名間鄉，分擔台三線的交通流量，打造兼具產業、觀光功能的交通廊道，帶動八卦山整體發展。

工務處長陳錫梧說，工業路第一期全長1.7公里從工業北路區段至嶺興路；第二期工程從嶺興路至樂利路，總長1.48公里，預計8月完工通車，後續延伸工程原本從五育中學接投25縣道，但辦理都市計劃變更，當地居民反對，縣府決定改變路線，並依照議員建議，往南延伸到名間鄉。

因為是新闢路線，需要可行性評估，已向公路總局申請評估經費，第二區工程處已完成初審，6月送公路總局複審，如果通過7月就可發包，縣府對路線沒有預設立場，只要可行就會盡力去做。

陳翰立認為，工業路延伸工程必須要做，除了紓解連假台三線嚴重塞車，讓工業路成為台三線的外環道路，他也建議延伸路線可連接到名間鄉炭寮巷，讓台三線以西的八卦山區成為完整的交通廊道。

南投市139丙線連接南崗工業區和旺來產業園區，第二期工程將在8月完工，縣議員建議後續延伸到名間鄉炭寮巷，帶動八卦山區發展。圖／本報資料照片
南投市139丙線連接南崗工業區和旺來產業園區，第二期工程將在8月完工，縣議員建議後續延伸到名間鄉炭寮巷，帶動八卦山區發展。圖／本報資料照片

台三線 塞車 南投

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