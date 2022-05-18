彰化縣政府投入3107萬元 改善鹿港崙尾第二排水8農道路

彰化縣鹿港鎮崙尾第二排水及8條農路、道路，因年久失修，龜裂破損，影響農產品運輸及用路人的安全，經縣府挹注3107萬元辦理改善，縣長王惠美今天前往勘察，要求務必如期如質完工。

王惠美指出，這次視察的崙尾第二排水目前是老舊砌石或土溝，只要每次下大雨就會淹水，旁邊的農民及地主苦不堪言，公所反映後，由縣府向中央爭取經費，連同縣府自籌，總工程費1573萬元，改善長度574公尺，改善工程將新設混凝土座槽式護岸，以確保搶險維護需求及渠道暢通性，另頭崙埔排水(洋厝里)南側水防道路路況不佳，縣府也將投入190萬元改善。

王惠美表示，鹿港鎮農地重劃自1964年開始辦理，至今共辦了9個重劃區，面積約3025公頃，這次視察廖厝里、詔安里、草中里、山崙里等亟待改善農路，包含鹿崙段、鹿洋段、鹿草段、永安段、振興段農路共7條，總長度共約3028公尺，所需經費979萬多元，由縣府補助，鹿港鎮公所發包，配合地方的需求，改善農路更加平順，讓鄉親進出更加安全。

此外，鹿港長安路是鹿東國小學生很重要的進出道路，這次工程改善範圍自鹿和路起至鹿東路止，長度約560公尺，平均寬度12公尺，改善經費365萬元，由縣府補助經費協助鹿港鎮公所辦理，公所已辦理設計中，預計近期開工，另外，鹿東國小校長李慶齡反映路邊有積水的問題，這次將路面重新鋪設後，將一併解決積水的問題。