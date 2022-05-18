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鹿港崙尾第2排水逢雨就淹 將改善護岸確保水流暢通

中央社／ 彰化縣18日電

彰化縣鹿港鎮崙尾第2排水非常老舊，部分渠段破損嚴重，遇強降雨常淹水造成附近農田損失，改善工程將新設混凝土座槽式護岸，確保渠道暢通，彰化縣長王惠美今天踏勘現況。

王惠美今天前往鹿港鎮視察崙尾第2排水及8條農路或道路改善工程，王惠美接受媒體聯訪表示，總計挹注新台幣3107萬元經費，感謝彰化縣議會議長謝典林及議員支持預算，也感謝鎮公所、各級民代關心地方建設，請相關單位盡快辦理，如期如質完工，保障民眾安全。

王惠美指出，崙尾第2排水目前是老舊砌石或土溝，每次下大雨就淹水，附近農民及地主苦不堪言，鎮公所反映後，縣府向中央爭取經費辦理，原核定1200萬元，縣府再自籌373萬元，護岸工程改善長度574公尺，另投入190萬元改善洋厝里南側水防道路路況不佳。

王惠美說，今天視察廖厝里、詔安里、草中里、山崙里等待改善農路共7條，總長度3028公尺，經費979萬3000元，由縣府補助，鎮公所發包，讓路面更平順；另外，頂厝里長安路是鹿東國小重要進出道路，這次改善長度560公尺、平均寬度12公尺，經費365萬元。

陪同視察的鹿港鎮長許志宏說，鎮公所提報排水及農路、道路改善，感謝縣長王惠美及議員、代表、里長支持，尤其崙尾第2排水系統非常老舊，遇強降雨常淹水，造成附近農田損失慘重，感謝縣府提報中央爭取經費，相信改善後能提升居住品質及安全。

王惠美 鹿港

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