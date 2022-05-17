影／外埔水美巷弄水不美 逢雨必淹水利局明年改善
台中市外埔區水美路285巷排水不良逢雨必淹，去年8月颱風來襲路面最深淹及膝蓋，威脅百餘戶居民生命財產安全，市議員吳敏濟多次辦理會勘尋求解決方案。吳敏濟今在質詢要求水利局應盡速改善淹水，解決區域排水不良問題。
水利局長范世億表示，此案設計廠商已決標，預計7月完成設計發包，會依排水保護標準設計，山坡地集水區排水細節也會納入考量，工期預計8個月，盼完工後解決淹水。
吳敏濟指出，颱風或豪雨時，來自各方大量雨水同時匯集於285巷地勢低窪區域，往北卻無排水系統，水勢無處宣洩容易造成淹水。
去年8月盧碧颱風來襲，路面最深淹及膝蓋也湧進民宅，不但影響人車通行安全，百餘戶居民財物損失嚴重，吳敏濟表示，當時居民半夜從睡夢中驚醒，大量雨水從門縫灌進來近半公尺高，床及家具全泡湯，擔心水再淹進來，整夜都不敢睡覺。
吳敏濟要求市府應加快腳步進行規劃設計，儘快改善水美路285巷淹水問題，讓鄉親能住得安心。
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