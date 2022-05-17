霧峰草湖刨鋪只做一邊？ 市府：台電管線工程施工中

台中市議會今進行都發建設水利業務質詢，市議員林德宇追他3年多來提案及會勘工進度，今年也是市長盧秀燕提出建設成績的驗收年，但他辦會勘或在議會的提案至今多紙上作業或毫無進展，他要求市府加速辦理。

林德宇指出，霧峰區草湖路路面刨鋪作業，林德宇指出，霧峰進入大里這一側2020年12月31日時進場鋪設，但大里進入霧峰一側的草湖路，當初因水公司及台電埋設管線，分開刨鋪，但水公司延管已完工，市府是否追蹤台電的進度？不要讓鄉親一等再等。養護工程處長彭岑凱表示，台電在草湖路超高壓管線埋設施工中，台電完成，市府就啟動鋪設作業，還給市民平整道路。

林德宇問建設局長陳大田，大里區益民路一段，從新仁路到中興路二段這段，串聯內新庄等重要道路，也是通往19甲地區的要道，營建署2021年核定「提升道路品質計畫」補助，過兩年還沒有動作，林德宇質疑既然已經獲得中央補助，為何市政府仍牛步？建設局長陳大田表示，整體經費達2500萬，地方須籌配合款，目前營建署審查中，林德宇問，是否可以力拚今年六、七月發包開工？陳大田則表示，一定會盡速完成發包。

有關霧峰區柳豐路拓寬，新工處處長陳聰仁表示，此案獲營建署「生活圈道路交通系統建設」補助，中央在用地取得補助約3470萬元，工程部分則是3100多萬元，總補助費為6630.1萬元。議會已通過用地取得費用的墊付案。

另大里區中興大排整治進度，林德宇指出中興大排整治攸關鄰近15期重劃區整體規劃，水利局長范世億指出，已向水利署爭取補助，約5300萬工程費，目前進入細部設計。

市府平均每年改善40餘座公園，遇到最新的問題是遊戲場遮陽設備不足，建設局應設法克服，不要讓小朋友有中暑、燙傷的疑慮。陳局長則回應，會研議檢討。