8到15樓明年起須申報公安 中市都發局找專業人員輔導

台中市興中街非高樓層大樓失災奪去6人性命，原16樓以上大樓才規範要求建物公安申報，中央要求明年元旦起8到15樓建物納入公安申報。都發局表示，目前統計2520件須申報，每棟補助1000元。市議員陳政顯指出，僅補助1000元根本不夠，且近300棟沒有管委會，都發局應該輔導做好公安。江肇國則要求停歇業場所也應做好公安申報，補足法令缺口。

陳政顯說，有些8樓以上集合住宅，屬老建物，是沒有管委會的，如果申報、又要作好公安，這些錢從哪裡來？他問都發局長黃文彬，應該很清楚，越是老建物，要居民出大錢改善公安，真的很困難，但人命關天，都發局如何保障舊大樓的安全。

都發局長黃文彬說，市府已編列300萬先輔導已申請的2520件，請建築師公會、結構技師公會協助甚查建物內容，輔導申報。黃文彬說，兩公會以專業公益的概念，等了解狀況後，先期評估後，再輔導如何加強公安。

明年起就要申報，陳政顯表示輔導量能夠嗎？補助夠嗎？黃文彬說，已跟公會協調溝通過。陳政顯另質疑，沒有成立的229件未成立管委會，誰來負責改善公安？黃文彬指出，住宅處動用二備金735萬，分兩年輔導成立管委會， 再深入盤點了解改善事項。

江肇國表示，危老大樓經常是社會經濟弱勢的居住地，縱使成立管委會會也難有經費運作。市府應主動介入，並提撥預算協助，成立管委會只是第一步，後續住宅安全的改善這是政府應該更關注的重點。