豐原後站都更招商流標3次 遭質疑中央分配條件太苛

行政院2009年推「愛台十二建設都市更新推動計畫」豐原火車站後站都更就是優先更新區，由中央都市更新基金會全額投資，市府都發局代辦。但市府公開評選實施者，從2017、2018年兩次公告招商都流標，2020年5月又沒結 果。市議員張瀞分說，她要求都發局重新檢討招商條件、排除困難快推動。

張瀞分說，「豐原車站東側豐原區翁明段659地號等12筆地都市更新事業」案一直無法招商成功，都發局和內政部應該審慎思考要如何調整提高誘因，更何況，緊鄰豐原車站的豐原轉運中心已經完工招商中，豐原公辦都更不能再拖，一定要加快腳步推動。這處面積約0.38公頃，公有土地占77.5%(國有財產署及台鐵)，私有土地約佔22.5%。

張瀞分說，這個都更案計劃要興建A、B兩棟，地上16層、地下3層的大樓， 得規劃內政部辦公廳舍、社會住宅及住商混和大樓等，她詢問業界人士，認為這個條件過於嚴苛，無法吸引業者招標。

都發局長黃文彬表示，市府已另編預算重啟第4次招標，相信豐原轉運中心完工營運，豐原都更的招商條件會變好。過去因分配比例讓投資人卻步，加上政府要求部分建築須作機關廳舍使用，部分建社會住宅，都讓投資人有疑慮，市府會重新檢討分配比例，向內政部反映現況，初步朝分棟分管的方向規劃，希望與時俱進、提高誘因，吸引了解在地文化價值及需求的業者來投資。