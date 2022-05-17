二月寒害四月豪雨 彰化縣申請荔枝災損補償
今年二月寒害、三月又遇豪雨，導致彰化縣荔枝龍眼開花授粉率很低，農友反映結果率剩不到5%，苦不堪言，彰化縣長王惠美今天到產地實際了解，表示縣府已向中央陳報，爭取彰化縣全數列為災害補償區域，等農委會公告10日後，農友即可向鄉鎮公所申請補償。
彰化縣荔枝種植面積約有852餘公頃、龍眼約有665餘公頃，其中荔枝分別以芬園鄉及彰化市種植面積最大，此次估計受損比率達5成以上。
荔枝農民張瑞涇跟王縣長反映表示，歷年來荔枝最高收成約4萬斤，一般約2萬斤，但是近幾年收成都沒超過5千斤，今年天氣差，荔枝開花結果率更不到5%，也無法大規模灑藥，因此幾乎無法收成，希望農委會能補助農民，不然一年才採收這期作物，又幾乎沒收成，生活就很困難了。
王惠美說，農民種植農作物若有損害，累積逾20%，可由公所陳報縣府農業處彙整，會盡速陳報中央農委會爭取災損補助。
王惠美說，玉荷包災損每公頃有9萬元現金補助、黑葉荔枝災損每公頃6萬元現金補助，荔枝龍眼如因災損而收成少賣相不佳，縣府委託芬園農會收購並製作成果乾，以減輕農民的損失。
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