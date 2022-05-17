咬人狗步道椿象成群景象嚇人 中市觀旅局雙管齊下防治

中市太平區咬人狗坑步道近期荔枝椿象出沒頻傳，密密麻麻景象令民眾驚呼「好可怕」，中市觀旅局立即安排人員以吸力機吸除，並施放平腹小蜂，「生物」、「物理」防治法雙管齊下，提升民眾登山旅遊品質。

荔枝椿象於每年4至5月時常出沒，現為其交尾及產卵期，台中市太平區咬人狗坑步道，因周邊種有荔枝、龍眼等果樹作物，成為荔枝椿象密集繁殖處，登山民眾直擊椿象密密麻麻的景象，都直呼「好可怕！」嚴重影響登山品質。

中市觀旅局表示，觀旅局的防治作業，除了透過「物理防治」，安排人力利用吸力機，巡視全線步道，清除欄杆上的荔枝椿象外，也施放平腹小蜂「生物防治」，達成滅除效果，進一步提升民眾登山環境品質及戶外活動安全。

觀旅局說明，近年荔枝椿象擴散全台，龍眼、荔枝等果樹，台灣欒樹、無患子等喬木，也都成為易棲息的樹種，雖荔枝椿象不會主動攻擊人類，但受驚嚇時分泌的臭液卻對人有害。