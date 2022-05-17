台中這一家確診居隔竟被通知「未確診」 中市府回應了

台中今有市民投訴，她的家人接獲PCR確診、視訊投藥，全家配合居隔，但事後卻又接獲「沒確診」通知，損失跟誰討？台中市衛生局長曾梓展說明，經衛生局查證，當事人法傳系統顯示陽性確診，但健保APP卻顯示陰性，此事還在釐情中，若責任在醫院端，會追究醫院責任，法律上民眾權益會保障。

一名市民投訴，她的家人5月6日到醫院PCR後接獲確診通知，確診者有視訊投藥，全家也配合居隔，但事後卻在5月16日收到「沒確診」通知，全家都隔離、沒上班，這些損失跟誰討？

台中市衛生局長曾梓展說明，衛生局查證，當事人法傳系統上還是陽性確診，但查其健保APP卻顯示陰性，目前此事還在與醫院核對、釐情，若責任在醫院端，會追究醫院責任，民眾的權益，請領保險或請假等相關事宜，都已經過居隔通知書通知，法律上對於民眾權益給予保障。