聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中這一家確診居隔竟被通知「未確診」 中市府回應了
台中今有市民投訴，她的家人接獲PCR確診、視訊投藥，全家配合居隔，但事後卻又接獲「沒確診」通知，損失跟誰討？台中市衛生局長曾梓展說明，經衛生局查證，當事人法傳系統顯示陽性確診，但健保APP卻顯示陰性，此事還在釐情中，若責任在醫院端，會追究醫院責任，法律上民眾權益會保障。
一名市民投訴，她的家人5月6日到醫院PCR後接獲確診通知，確診者有視訊投藥，全家也配合居隔，但事後卻在5月16日收到「沒確診」通知，全家都隔離、沒上班，這些損失跟誰討？
台中市衛生局長曾梓展說明，衛生局查證，當事人法傳系統上還是陽性確診，但查其健保APP卻顯示陰性，目前此事還在與醫院核對、釐情，若責任在醫院端，會追究醫院責任，民眾的權益，請領保險或請假等相關事宜，都已經過居隔通知書通知，法律上對於民眾權益給予保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言