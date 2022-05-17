中央公園「森林窩窩遊戲場」吸睛 建設局：7月底完工

中央公園特色遊戲場推動進度備受地方關切，市議員張廖乃綸關切要求建設局聽取各方意見、妥善規劃，並加快推動速度，讓這個以「飛」為主題的「森林窩窩遊戲場」不但共融也豐富又好玩。

台中市議會今進行都發、建設、水利業務質詢，張廖乃綸說，市府過去配合中央修法，針對台中市的公園遊戲設施全面改善並推動美樂地計畫，做了很多努力，但家長孩子更期盼大型親子遊戲場的設置。

水湳經貿園區的中央公園占地67公頃，是水湳機場舊址，也是全國都市內最大的公園，目前已具多樣化地景，適合生物棲息，她建議市府應盡快打造一個大型親子公園。

建設局徵詢過家長團體、身障團體及專家學者的意見，張廖乃綸表示，會同當地里長和建設局場勘，這座親子公園將以全齡共融、保留當地特色與歷史脈絡為出發點，打造以水湳機場為主題的遊客中心及親子遊戲場，張廖乃綸提醒建設局，一定要加快腳步設計規劃，盡快動工施作。

建設局長陳大田表示，建設局整合設計和施工，設計階段都辦工作坊，聽取在地及各方意見，主題遊戲區和遊客中心的基本設計已經完成，以使用者的需求為主，緊接著進行細部設計，將朝向有趣、刺激甚至帶有野性的特色來規劃，預計7月底可以動工。飛的森林窩窩主題公園遊戲場順利的話預計年底前可以完成，至於遊客中心將有典藏飛機模型展出，戶外也會有實體機型展示。

張廖乃綸還關切西大墩公園環保節能減碳館暨兒童國民運動中心工程的進度，張廖乃綸說，在西屯區興建兒童國民運動中心是市長盧秀燕的政見，過去找地點找了很久，這項建設對西屯的孩子們來說相當重要，希望建設局要如期如質完工，並且和運動局緊密聯繫，加快腳步推動兒童國民運動中心。建設局長陳大田說，工程應該可以在6月完工，建設局也請運動局超前部署，到時候立即接手，希望趕在今年10月完成。