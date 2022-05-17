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影／南投防疫包太陽春挨批 議員：搞得像在當兵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投防疫關懷包內容物太陽春，被民眾討論嘲諷「搞得像在當兵」。圖／擷取自「南投好政」臉書粉絲專頁
南投防疫關懷包內容物太陽春，被民眾討論嘲諷「搞得像在當兵」。圖／擷取自「南投好政」臉書粉絲專頁

疫情嚴峻，居家隔離人數飆升，南投縣議會民進黨團今質詢，指南投防疫關懷包內容物太陽春，對比其他縣市，沒食物也沒快篩劑，讓縣民有夠心酸；縣長林明溱允諾會改進，後續也將視縣內快篩劑整體採購狀況，配合發送給居隔或照護者。

縣議員陳翰立指出，別縣市的防疫關懷包除了有防疫物資，甚至還有泡麵、餅乾等食物，南投縣防疫包卻是陽春過了頭，物品屈指可數，被縣民廣泛討論，甚至嘲諷「其他縣市很澎拜像普度，南投搞得像在當兵」，對比之下，非常需要改進。

對此，民政處長吳燕玲說明，南投防疫包內有口罩、溫度計、香皂、垃圾袋及防疫關懷手冊，防疫物品與其他縣市差不多，只是南投縣沒有送食品；對此，陳翰立表示，因隔離已經很無奈，若能附些食物，縣民感受大不同。

縣議員王秋淑、廖梓佑也說，「要送就送到心坎裡」不是敷衍了事，有送就好，應視民眾居隔需求，附贈部分食物，甚至輕症可能需要的藥物；另防疫包發送速度過於緩慢，有民眾都隔離出關了才拿到，甚至完全沒有拿到，應全力改善。

縣議員蔡銘軒則表示，不拿南投與六都相比，單就台中、彰化、雲林3個鄰近縣市，東西都比南投多，有吃的有用的，彰化甚至還備有兩種指示藥品，還有提供快篩試劑跟血氧機，反觀南投連快篩試劑都沒有，真的有夠心酸。

對此，縣長林明溱說，防疫包不理想，縣府就改進，也會視快篩劑整體採購狀況，配合發送給居隔或照護者；吳燕玲則說，針對居隔期間用藥或看診等可能遇到的各種狀況，相關因應及聯絡方式也都載明在防疫手冊內，指引民眾尋求協助。

南投防疫關懷包太陽春引發熱議，縣議員陳翰立今質詢也批「搞得像在當兵」。記者賴香珊／攝影
南投防疫關懷包太陽春引發熱議，縣議員陳翰立今質詢也批「搞得像在當兵」。記者賴香珊／攝影

南投 快篩試劑 居家隔離

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