快訊

連六天確診六萬多人⋯檢驗量能已到頂？陳時中這樣說

南加州教會槍殺案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市府花2.9億建太平新橋 議員：應設人行與單車專道

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員張玉嬿指出，太平坪林橋到北屯太原6號橋之間所建新橋，應設計人行道與單車用道，成地方亮點。記者陳秋雲／攝影
市議員張玉嬿指出，太平坪林橋到北屯太原6號橋之間所建新橋，應設計人行道與單車用道，成地方亮點。記者陳秋雲／攝影

台中市太平區環太東、西路兩側有不少新建案，住戶林立，居民10年來不斷建議在太平區坪林橋和北屯區太原六號橋間建新橋，市府建設局已初步規劃，花2.9億蓋新橋，疏解車潮。市議員張玉嬿今在議會建議，新橋應該有專屬自行車及行人專用道，提昇區域觀光遊憩的吸引力。

張玉嬿表示，坪林橋和太原六號橋相距1.4公里，里民進出市區得繞遠路，但在交通尖峰時段，主幹道中山路車潮易打結，等通行要花不少時間。

張玉嬿說，太平區環太東、西路兩側住戶，尤其是光華、光明、大興三里的居民越來越多，從縣市升格後，就不斷建議，11年來希望能蓋一座新橋。建設局長陳大田回應，環太東路銜接新平路三段新建橋樑，初步規劃110米長、20米寬，工程經費2億9000萬餘元。

張玉嬿說，環太東路銜接新平路三段新建橋樑預定地現在是河道用地，正在辦理都市計畫個案變更，地方很期待新橋建設，她建議能夠有專屬自行車及行人的專用道，且應設計為景觀橋，設計專屬自行車及行人專用道，成為區域觀光亮點。陳大田表示會慎重考慮。

自行車 台中市

延伸閱讀

中市公共工程人員確診拖工期？ 議員籲發快篩給外勤

「豬事圓滿」公園比不上屏東「洋蔥大福樂園」？ 中市府：隱藏巧思

大坑觀音亭有安全疑慮 建設局：已編3000萬啟動修繕

站旁三井將啟用停車格不增反減？ 中市府：改設計增60格

相關新聞

為還地於林提升露營品質 武陵農場6月拆39頂空中帳篷

台中武陵農場每到櫻花季，每年訂房總是一位難求，露營區則成了民眾的第二選擇，但農場計畫還地於林，提升露營品質，將露營區中2...

台中這一家確診居隔竟被通知「未確診」 中市府回應了

台中今有市民投訴，她的家人接獲PCR確診、視訊投藥，全家配合居隔，但事後卻又接獲「沒確診」通知，損失跟誰討？台中市衛生局...

影／南投防疫包太陽春挨批 議員：搞得像在當兵

疫情嚴峻，居家隔離人數飆升，南投縣議會民進黨團今質詢，指南投防疫關懷包內容物太陽春，對比其他縣市，沒食物也沒快篩劑，讓縣...

中市府花2.9億建太平新橋 議員：應設人行與單車專道

台中市太平區環太東、西路兩側有不少新建案，住戶林立，居民10年來不斷建議在太平區坪林橋和北屯區太原六號橋間建新橋，市府建...

中市公共工程人員確診拖工期？ 議員籲發快篩給外勤

台中市政府今年4月進行分艙分流辦公，但確診人數不斷增加，民進黨議員楊典忠指出，市府統計到5月12日市府員工確診412人，...

台中首季空品創同期新低 環局：有信心年底達國家標準

台中空品成今年選舉年熱門議題，依環保署統計，台中今年第一季PM2.5平均值僅17.4微克，低於全國平均18.2微克，環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。