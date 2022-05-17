中市府花2.9億建太平新橋 議員：應設人行與單車專道

台中市太平區環太東、西路兩側有不少新建案，住戶林立，居民10年來不斷建議在太平區坪林橋和北屯區太原六號橋間建新橋，市府建設局已初步規劃，花2.9億蓋新橋，疏解車潮。市議員張玉嬿今在議會建議，新橋應該有專屬自行車及行人專用道，提昇區域觀光遊憩的吸引力。

張玉嬿表示，坪林橋和太原六號橋相距1.4公里，里民進出市區得繞遠路，但在交通尖峰時段，主幹道中山路車潮易打結，等通行要花不少時間。

張玉嬿說，太平區環太東、西路兩側住戶，尤其是光華、光明、大興三里的居民越來越多，從縣市升格後，就不斷建議，11年來希望能蓋一座新橋。建設局長陳大田回應，環太東路銜接新平路三段新建橋樑，初步規劃110米長、20米寬，工程經費2億9000萬餘元。

張玉嬿說，環太東路銜接新平路三段新建橋樑預定地現在是河道用地，正在辦理都市計畫個案變更，地方很期待新橋建設，她建議能夠有專屬自行車及行人的專用道，且應設計為景觀橋，設計專屬自行車及行人專用道，成為區域觀光亮點。陳大田表示會慎重考慮。