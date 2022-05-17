中市公共工程人員確診拖工期？ 議員籲發快篩給外勤

台中市政府今年4月進行分艙分流辦公，但確診人數不斷增加，民進黨議員楊典忠指出，市府統計到5月12日市府員工確診412人，5月16日已達515人，4天增加百人，他憂心市府公共工程工程人員與外籍移工染疫情形，恐影響公共工程預算與工期，他建議提供外勤人員免費快篩試劑，維護洽公環境安全。

楊典忠今在議會質詢指出，水利局確診隔離人數5人、建設局5人、都發局有14人確診，市府各公共工程的施工單位及僱外籍移工的工地，聽說都有染疫情況，他詢問都發局、建設局、水利局長，公共工程工地是否受到疫情影響？恐會影響工期、人工及材料上漲情況下，甚至需要追加預算，他要求市府首長都要掌握員工確診狀況。

副市長陳子敬表示，中央防疫政策慢慢趨向與病毒共存，染疫人數如果越來越多，難免對部分工程會有影響，公共工程外籍移工難免會有確診案例，但目前沒有統計工程確診人數，市府公共工程也都正常進行。

都發局長黃文彬、建設局長陳大田、水利局長范世億均表示，有確診個案，但都按進度施工，沒有廠商提報因確診人數需延緩工期的。

楊典忠表示，疫情肆虐下，市府各項公共工程都應該加強防疫管理，對於外勤工程人員需要到工地工務所開會、確認工程進度，工地進出人員相對複雜，有被感染的疑慮與風險，他認為各工程主管機關應提供外勤工程員一週至少一劑快篩試劑，以維護外勤人員安全，也降低府內傳播風險。

針對提供快篩劑給外勤工程人員，黃文彬說支援外勤人數不多，沒有提供快篩試劑。陳大田指出，有準備200劑快篩劑，以備臨時或緊急關懷使用；水利局長范世億說，水利局有預購快篩劑，但尚未到貨。

楊典忠最後重申全民普發快篩劑的訴求，除了向中央申請補發外，也能從災害準備金與第一、二預備金購買快篩劑，以解決市民燃眉之急。

副市長陳子敬表示，先前市府預購快篩劑的廠商都被中央徵用，目前都未到貨，全民普發已是市府既定政策，持續推動。