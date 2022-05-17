為還地於林提升露營品質 武陵農場6月拆39頂空中帳篷

台中武陵農場每到櫻花季，每年訂房總是一位難求，露營區則成了民眾的第二選擇，但農場計畫還地於林，提升露營品質，將露營區中282個營位，拆除B區39頂空中帳篷，6月進駐施工後將不再營運。

台中武陵農場露營區共有282個營位，分別為A、A1、B、C、D、D1、E共7區，包括一般棧板營位、高架帳篷、築夢屋及景觀屋，武陵櫻花季期間，露營區入住率達8成。

武陵農場表示，未來將採總量管制發展，自6月1日起，開始拆除B區離地50公分的空中帳篷30頂、離地80公分的9頂。目前僅供預訂至5月31日止，6月1日開始拆除作業。第一階段拆除B區帳篷後，將規劃為臨時停車場，提供露營、賞花遊客停車。

武陵農場副場長胡發韜表示，此次變更，是想讓露營區有更好更開闊的遊憩空間，同時讓露友有更多的提車空間，未來可能也會進一步，參考國際上最佳的露營體驗的方式去思考規劃。

胡發韜表示，未來露營B區，會種植適合武陵地區山林景觀的變葉樹種，如落羽松與水杉等，提升露營區整體景觀，提供更優質的山林體驗與露營品質。

「此次變動與疫情無關。」胡發韜強調，武陵農場的露營區都是開放空間，而且農場內充滿的了芬多精和負離子，其實非常有益身心健康，紓解壓力和增加免疫力。