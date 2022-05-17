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台中首季空品創同期新低 環局：有信心年底達國家標準

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市環保局科技執法，AI判煙，將大小烏賊車一網打盡。圖／環保局提供
中市環保局科技執法，AI判煙，將大小烏賊車一網打盡。圖／環保局提供

台中空品成今年選舉年熱門議題，依環保署統計，台中今年第一季PM2.5平均值僅17.4微克，低於全國平均18.2微克，環保局長陳宏益指出，創台中空汙季歷史新低。市長盧秀燕在市政會議表示，改善空汙是她對市民最重要的承諾，不但PM2.5下降，各項汙染物也下降。陳宏益說，有信心預計今年底台中PM2.5平均值會符合國家標準15微克，挑戰艱鉅但市府全力以赴。

環保局長陳宏益今在市政會議以「藍天白雲台中市空汙治理成果」作專案報告。各縣市去年與今年空汙季（1到5月15日）PM2.5平均值改善率，台中達32%，全國第一。今年1至5月空品不良（即AQI指標大於100）日累計6天，比去年同期減11天，創下近8年來同期空品不良日最少紀錄，各項汙染物呈下降趨勢。

陳宏益說，台中市以台電中火為主要對象，因從環保署要求各電廠公開的排放數據，證明中火不但台中最大固定汙染源，更是全台最大。期盼透過第四次電力業加嚴修訂，促使相關產業能源轉型或提升空汙防制設備效能，進一步提高空品。

台中第四次電力加嚴，針對台中轄內電廠增設的燃氣機組加強管制，同時督促汽電共生設備鍋爐燃料轉型。另加嚴增訂氣渦輪機組及複循環機組的「氮氧化物」排放限值，要求2025年1月1日起應符合2 ppm(百萬分之二的排放體積濃度)。汽電共生設備鍋爐部分，加嚴既有的「硫氧化物」及「氮氧化物」排放限值， 增訂「汞及其化合物」其中既設的汽電共生設備鍋爐「汞及其化合物」明年1月1日起即應符合排放標準1.8μg/Nm3，與國際相關管制相當。台中港空氣品質維護區移動汙染源管制措施2023年9月23日起生效。

陳宏益指出，市府持續推動藍天白雲行動計畫，面對後疫情時代，環保局擴大智慧辨識與掌握科技執法及汙染源減量，他舉例，環局在制高點設科技監測，那裡有異常排放，馬上可掌握。期許台中PM2.5平均值加速降到國家標準15微克，並以2030年空品良率(AQI≦100)逾95%、減碳30%為未來目標。

盧秀燕說，市府積極推動藍天白雲行動計畫，提出新策略，包括力促台中電廠加速減煤、積極輔導燃煤鍋爐轉型、減少燃放爆竹和紙錢燃燒，同時鼓勵市民汰換老舊汽機車、推動電動公車及iBike倍增計畫等諸多政策展現成效，掌握汙染源變化趨勢，讓PM2.5逐年降低。

台中港空氣品質維護區移動汙染源管制措施2023年9月23日起生效。圖／環保局提供
台中港空氣品質維護區移動汙染源管制措施2023年9月23日起生效。圖／環保局提供

PM2.5 中火 盧秀燕

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