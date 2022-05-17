后神路兩側路口高度落差 民代爭百萬預計年底改善完工
台中后神路為國四神岡交流道聯絡道，因施作陸橋墊高路基，與兩側巷道、住家形成高低落差，其中甲后路二段721巷修築灌溉溝，路口斜坡狹窄，車禍發生率高，立委楊瓊瓔、市議員陳本添今早邀集相關單位會勘，后里區公所初估需斥資300萬元，預計年底前完成改善工程。
台中后里區后神路，為連接國四神岡交流道聯絡道，因有施作陸橋而墊高路基，與兩側巷道、住家形成高低落差，其中甲后路二段721巷與后神路交會路口，因修築灌溉溝、狹窄且呈斜坡，民眾用路危險。
后里區眉山里長潘錦致表示，國4神岡交流道聯絡道「后神路」自2018年9月完工通車後，因工程墊高路基，形成兩側住宅、農田及巷道低差，而沿灌溉溝修築的甲后路2段721巷口路幅較窄，4年來經常發生車輛擦撞事故，也曾發生死亡車禍。
立委楊瓊瓔接獲民眾陳情後，今早與市議員陳本添，邀集農水署台中管理處、后里區長賴同一、建設局等相關單位到場聯合會勘。
水利會表示，同意加蓋施作版橋，增加路口路幅，但會要求改善工程，不得破壞原有堤防及影響通水斷面。
立委楊瓊瓔服務處主任顏詒民表示，會勘初步達成共識，將採用截除銳角方式，放大路口路幅，讓會車安全順暢，經費初估約200至300萬元，將由區公所負責規劃設計，並報請建設局補助經費，希望趕在年底前完工。
市議員陳本添說到，當初后神路施作陸橋，路基必須墊高，造成甲后路二段721巷口形成斜坡。后神路沿線還有水門路等7、8個路口都有類似問題，若甲后路二段721巷口改善工程成效良好，將要求建設局全面檢討改善。
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