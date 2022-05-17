快訊

停課、復課陷入無限輪迴 老師家長累垮…校長都得代課

崩潰！麥當勞「薯條缺貨」今起陸續暫停供應

日本鬆綁邊境管制！先試辦「這4國」觀光團 須打滿3劑疫苗

「巧奪天工」飾品展台中登場 解構古典融入日常

中央社 / 台中17日電

由中友創意平台與金工藝術平台「仕飾人」合作的「巧奪天工」金工飾品展，即日起在中友創意平台展出35件作品，作品穿越古今，解構古典元素，轉換成現代簡潔風格融入日常。

中友百貨公司自2012年設立創意平台，至今展出78檔不同主題展覽，涵蓋工藝、插畫、各類職人個展，這場「巧奪天工」金工飾品展即日起到6月20日在A棟10樓創意平台展出。

中友百貨企劃處經理簡聰政今天接受記者採訪時表示，與台灣新興金工藝術平台「仕飾人」合作，跨界攜手合作知名服裝設計師潘怡良，將2021年秋冬、2022年春夏台北時裝週展出的作品移師到台中，讓更多中部的民眾可以欣賞巧奪天工的精湛工藝。

「仕飾人」主理人薛盛元指出，平台進駐超過49名設計師、2000件以上飾品設計，扮演整合上下游需求的橋梁，讓優秀的金工設計師專心創作，民眾則能輕鬆選擇喜愛的飾品。

簡聰政指出，展出作品包括以國立歷史博物館2款古文物「獸形器座」及「錯金大帶鉤」為發想，所創作的圖像授權飾品，總計35件作品出自5名金工設計師之手，呈現出優雅、大器的風範，作品融合古今之美，解構古典元素，轉換成現代簡潔風格，將當代工藝融入日常穿搭。

延伸閱讀

工藝教育扎根 藍染教師研習營明開放報名

茉莉花茶工藝 兩岸福州交流

高端訂製私宅的藝術美學——兩岸特輯

「巧奪天工」金工飾品展 於中友百貨創意平台登場

相關新聞

連日豪雨山路險 梨山部落或成PCR孤兒

台中市議員何文海今在議會上質詢，近日大梨山地區因採茶及連日豪雨，發生群聚染疫現象，快篩陽性者無法就近在梨山衞生所做PCR...

最後1哩路！彰化洋仔厝溪堤岸道路第2標工程2年後完工

眾所期待，彰化縣「洋仔厝溪堤岸道路工程」最後一哩路第二標南北岸工程，在歷經5次流標後，今天上午由縣長王惠美等人主持動工儀...

中市空屋數 是包租代管的26倍

內政部統計台中市去年空戶有8萬9266戶，市議員施志昌質疑包租代管累積到上個月僅3388戶，空屋數是媒合數的26倍，8萬...

南投市親子公園 拚年底發包

南投縣議員曾振炎昨質詢，指親子公園規畫獨漏南投市，引發市民反彈。縣長林明溱解釋，原評估南投、名間相近應可共用，但獲民意反...

彰縣西瓜災損 爭取中央補助

今年3月下旬的大雨，導致彰化西瓜著果率不佳，果實就算長大，也是畸形又裂果，全縣西瓜栽培面積257公頃幾乎全軍覆沒，縣府爭...

天主教會台中教區攜手靜宜大學 送暖外籍漁工

「為所有在海上工作和靠海維生的人祈禱！」天主教會台中教區海員宗會長期以實際行動關懷海員和外籍漁工，定期到梧棲漁港帶來由台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。