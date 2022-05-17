最後1哩路！彰化洋仔厝溪堤岸道路第2標工程2年後完工
眾所期待，彰化縣「洋仔厝溪堤岸道路工程」最後一哩路第二標南北岸工程，在歷經5次流標後，今天上午由縣長王惠美等人主持動工儀式，預計2024年7月完工，屆時將串連鹿港水五金特定區與彰化市大埔截水溝，打造一條彰北快捷道路。
王惠美表示，「洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程」從阮剛猛縣長至今，已歷經5位縣長，2019年底已完成第一標及第三標工程，剩下最後最困難的第二標南北岸工程，獲中央補助6億1508萬餘元，縣府配合款3億5131萬元，總經費9億6640萬元，卻因物價上漲等因素，流標5次才完成發包。
她說，這段道路是沿線最精華的地區，也是民眾所關注，施工上因有河道最是困難，且為免與民爭地，經檢討後，從原本的懸臂工法，改採用於河道內設置箱涵之工法，大幅減少民地徵收，且連帶將老舊護岸整治改建，以符合河川治理計畫標準，北岸路線長約1165公尺，南岸路線長約1200公尺，北岸完工後道路寬度14公尺，南岸完工後道路寬度11公尺。
王惠美說，第二標南北岸工程預計在2024年7月完工，屆時將打通從彰化市來到台17線，甚至銜接到台61線到彰濱、線西工業區與國道1號之間重要聯絡道路，串連鹿港水五金特定區與彰化市大埔截水溝，打造一條彰北快捷道路。
王惠美強調，鹿港頂番婆地區有600億的水五金產值，加上未來規劃推動都市計畫區，要做就一次做到好，所以更希望加快來完成，「洋仔厝溪堤岸道路工程」第二標南北工程完工後，也有助於帶動地方水五金產業發展，讓地方產業更加進步繁榮。
交通部公路總局第二養護工程處副處長陳貴芳表示，這項最後一哩路工程歷經10多年，縣府為了減少拆遷與用地取得，把對民眾的影響降到最低，毅然決然改變工法，利用箱涵，雖然經費增加，但是以後會讓排水更加順暢，且創造出更多的空間，未來完工之後，將會是北彰化一條快速便捷的連結道路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言