最後1哩路！彰化洋仔厝溪堤岸道路第2標工程2年後完工

眾所期待，彰化縣「洋仔厝溪堤岸道路工程」最後一哩路第二標南北岸工程，在歷經5次流標後，今天上午由縣長王惠美等人主持動工儀式，預計2024年7月完工，屆時將串連鹿港水五金特定區與彰化市大埔截水溝，打造一條彰北快捷道路。

王惠美表示，「洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程」從阮剛猛縣長至今，已歷經5位縣長，2019年底已完成第一標及第三標工程，剩下最後最困難的第二標南北岸工程，獲中央補助6億1508萬餘元，縣府配合款3億5131萬元，總經費9億6640萬元，卻因物價上漲等因素，流標5次才完成發包。

她說，這段道路是沿線最精華的地區，也是民眾所關注，施工上因有河道最是困難，且為免與民爭地，經檢討後，從原本的懸臂工法，改採用於河道內設置箱涵之工法，大幅減少民地徵收，且連帶將老舊護岸整治改建，以符合河川治理計畫標準，北岸路線長約1165公尺，南岸路線長約1200公尺，北岸完工後道路寬度14公尺，南岸完工後道路寬度11公尺。

王惠美說，第二標南北岸工程預計在2024年7月完工，屆時將打通從彰化市來到台17線，甚至銜接到台61線到彰濱、線西工業區與國道1號之間重要聯絡道路，串連鹿港水五金特定區與彰化市大埔截水溝，打造一條彰北快捷道路。

王惠美強調，鹿港頂番婆地區有600億的水五金產值，加上未來規劃推動都市計畫區，要做就一次做到好，所以更希望加快來完成，「洋仔厝溪堤岸道路工程」第二標南北工程完工後，也有助於帶動地方水五金產業發展，讓地方產業更加進步繁榮。