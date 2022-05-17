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南投議會副議長、秘書長雙雙確診 定期會照常開

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣議會副議長潘一全、祕書長李孟珍傳出確診隔離，但第19屆第7次定期會今照常開議。記者賴香珊／攝影
南投縣議會副議長潘一全、祕書長李孟珍傳出確診隔離，但第19屆第7次定期會今照常開議。記者賴香珊／攝影

南投縣議會正值第19屆第7次定期會，但今傳出副議長潘一全、祕書長李孟珍確診，兩人目前隔離中；據了解，潘上周五（13日）就確診，李則是昨天快篩陽性，昨均未出席縣政總質詢。縣議會今證實並表示，議會空間上周已進行清消。

據悉，潘一全上周還有出現在議會，但13日出現相關症狀，但病況輕微，自行在家快篩呈現陽性，到醫院PCR採檢後，確認為陽性確診，經過周末2天，昨天國民黨團縣政總質詢，但潘因居家隔離，而未能出席。

祕書長李孟珍昨天應出席擔任議事司儀，協助主持縣政總質詢，但開議前臨時請假，改由議事組主任林農傑上陣主持；經瞭解，李孟珍是因為丈夫確診也被感染，而她昨上午快篩陽性，之後進行PCR採檢，同樣確診並隔離。

議事組主任林農傑今天證實，潘、李2人昨都請假，並未出席縣政總質詢，疫情期間，議會空間都有定期清潔消毒，上周也有進行清消；此外，進出議會都有量體溫，議事會場按座位也有設置隔板，其他議員目前狀況良好，議事正常進行。

林也表示，定期會開議前也都有向議員宣導，若有身體不適或需隔離，可事先向議會申請透過視訊開會，因此就算居家隔離也能確保其質詢權益，也不會影響議事運作，但潘副議長昨天是直接請假，因此未啟動視訊質詢。

南投縣議會副議長潘一全、祕書長李孟珍傳出確診隔離，但第19屆第7次定期會今照常開議。記者賴香珊／攝影
南投縣議會副議長潘一全、祕書長李孟珍傳出確診隔離，但第19屆第7次定期會今照常開議。記者賴香珊／攝影

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