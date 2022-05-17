連日豪雨山路險 梨山部落或成PCR孤兒

台中市議員何文海今在議會上質詢，近日大梨山地區因採茶及連日豪雨，發生群聚染疫現象，快篩陽性者無法就近在梨山衞生所做PCR檢測，無法後續治療及給藥，當地人心惶惶。

據了解，其中不少外籍移工確診，但無防疫人敢載他們下山作PCR，且中橫便道豪雨易斷，須繞合歡山到南投再繞回台中市區，盡管東勢有PCR檢測站「但距離最短卻最遠。」

中市和平區衛生所表示，目前PCR檢測站中央有管控，僅有特定醫院或診所才能測，但目前和平區仍未有相關單位可處理，加上和平區醫療資源較不足，快篩試劑更難取得，目前規劃設籍和平區民眾，若有明顯症狀，一個禮拜可到衛生所快篩一次，若檢測出來為陽性，再請民眾主動至東勢的PCR檢測站篩檢。

何文海指出，偏鄉地區如同被遺忘的族群，偏遠部落醫療量能趨近於0的現況下，快篩陽性的居民民眾沒人能伸手援助，孤立無助的窘境不時在各村落重演，梨山地區居民一旦快篩陽，還必須下山到東勢地區才能就醫，不僅來回奔波，連日豪雨，山路也增加危險性。

和平區代表羅進玉指出，雖然東勢有PCR檢測站合約診所，但目前沒有防疫車輛，且擔心前往醫院的路途遙遠及住宿的規劃問題，都可能大幅增加傳播的危險性，希望台中市衛生局立即規劃，增加醫療人員可以在梨山衞生所做pCR，以降低疫情的擴散！

何文海也呼籲市府幫幫偏鄉居民，民眾擔心前往醫院的路途遙遠及住宿的規劃問題，都可能大幅增加傳播的危險性，希望台中市衛生局立即規劃，增加醫療人員可以在梨山衞生所做PCR，以降低疫情的擴散！